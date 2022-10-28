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家庭不順載著「5歲小孩」酒駕還翻車 法官：沒有輕判的空間

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

蘇姓婦人載著5歲小孩酒駕，受酒精影響，撞上路邊停車，自己則翻車，依公共危險罪判刑3月，併科罰金1萬元；蘇婦上訴說，經濟壓力大，絕不再犯，請求輕判或判緩刑，台北地院二審認為毫無輕判空間，駁回上訴確定。

2022年4月21日下午5時到7時，蘇婦在台北市「微風南京店」2樓飲用紅酒，當晚9時，酒後駕車追撞楊姓男子臨停在路邊的車子，肇事瞬間，蘇婦的車翻覆倒地，楊的車被推撞後撞上樹木。

警方獲報處理，測得蘇婦酒精濃度每公升0.85毫克，將她移送法辦，檢察官偵辦後聲請簡易判決處刑。

一審時，蘇婦稱家庭生活不順、經濟負擔重、人生有負面因素才飲酒，犯後已警惕，求判緩刑，不過，法官認為，人生充滿悲歡苦樂，借酒澆愁、把酒言歡是常見的事，但不能合理化酒駕行為，判她有期徒刑3月，併科1萬元罰金。

蘇婦上訴說，她沒有前科，且經濟壓力很大，已反省知錯，日後絕不再犯，對於賠償也絕不躲避，希望求輕判或給緩刑的機會。

二審認為，蘇婦在酒精濃度很高的情形下，貿然駕車，釀成追撞事故，一審量刑並無違誤。

二審判決說，蘇婦在飲酒後數小時內開車，車上還載著年僅5歲的小孩，因酒駕肇事與其他車追撞還翻車，審酌犯行社會性、公益性、危險性，有藉由執行宣告刑以矯正不法的必要，駁回上訴。不准蘇婦緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察執行酒測示意圖。本報記者翻攝
警察執行酒測示意圖。本報記者翻攝

酒駕 酒精

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