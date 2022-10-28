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明知不能酒駕還騎車上路 男哀嘆服喪心情悶才多喝幾杯
高雄41歲徐姓男子日前騎車於鳥松區停等紅燈時使用手機，遭巡邏員警攔查，發現徐男面有酒容，他也向警方表示，知道不能酒駕，但經酒測，卻發現酒測值超標；徐哀怨向警方說，因前幾天辦完喪事，心情鬱悶才會多喝幾杯；警詢後，將他依公共危險罪依法移送。
仁武警分局大華派出所員警10月24日晚上8時許，巡邏行經鳥松區澄清路與山腳路口時，發現徐男騎車停等紅燈時使用手機，便上前攔查，隨後又發現他面有酒容，渾身散發酒味，便要求施作酒測。
警方告誡徐男說「喝酒就不能騎車」，徐回說，「他知道啊」。隨後員警提供礦泉水讓徐男漱口後，吐氣酒測值達每公升0.61毫克明顯違法，當下他後悔不已還說前幾天才辦完喪事，心情鬱悶才會多喝幾杯，經員警告知相關權利後，依公共危險罪移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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