快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明知不能酒駕還騎車上路 男哀嘆服喪心情悶才多喝幾杯

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄41歲徐姓男子日前騎車於鳥松區停等紅燈時使用手機，遭巡邏員警攔查，發現徐男面有酒容，他也向警方表示，知道不能酒駕，但經酒測，卻發現酒測值超標；徐哀怨向警方說，因前幾天辦完喪事，心情鬱悶才會多喝幾杯；警詢後，將他依公共危險罪依法移送。

仁武警分局大華派出所員警10月24日晚上8時許，巡邏行經鳥松區澄清路與山腳路口時，發現徐男騎車停等紅燈時使用手機，便上前攔查，隨後又發現他面有酒容，渾身散發酒味，便要求施作酒測。

警方告誡徐男說「喝酒就不能騎車」，徐回說，「他知道啊」。隨後員警提供礦泉水讓徐男漱口後，吐氣酒測值達每公升0.61毫克明顯違法，當下他後悔不已還說前幾天才辦完喪事，心情鬱悶才會多喝幾杯，經員警告知相關權利後，依公共危險罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄41歲徐姓男子日前騎車酒駕上路遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲徐姓男子日前騎車酒駕上路遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲徐姓男子日前騎車酒駕上路遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲徐姓男子日前騎車酒駕上路遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝

酒測 酒駕 超標

延伸閱讀

前B.A.P力燦酒後對女性摟腰襲胸　二度涉性騷遭不拘留起訴

男清晨開車撞分隔島逃離現場 4小時後到案酒測值還有0.22

車頭卡牆「讓副駕好下車」？他虧駕駛暖男當過頭 意外讓悲慘故事曝光

北市公布酒駕累犯 有人4度拒測罰180萬被強制執行

相關新聞

丈夫未離婚前偷歡 妻提告求償卻因這段對話敗訴

洪姓女子發現前夫未離婚前與其他女子拍親密照片，上傳「抖音」相簿，還以老公、老婆互稱，夫妻最後離婚。洪女搬出住處不久，發覺...

台中地院法官助理遭申訴性騷 女同事控手滑過去摸臀、碰胸

台中地院張姓法官助理被控常藉遞公文摸手、或經過以手滑過去摸臀、或以指尖碰胸口性騷，女子隱忍近4年申訴，另3名女同仁也出面...

屏東查賄再有斬獲 2村里長現金買票遭查獲

屏東地檢署查察賄選再有斬獲，潮州鎮一位潘姓里長候選人及萬巒一位林姓村長候選人，透過樁腳發放現金賄選分被查獲，其中，林姓候...

台東選舉「賄聲賄影」 地檢署獲92件情資偵辦77件

距離選舉剩28天，台東賄選傳聞不斷，日前收押1縣議員候選人，地檢署截至目前已接獲92件賄選情資，其中已偵辦77件。地檢署...

台中神岡桶屍案遺體尚未確認身分 女三房東疑點重重列被告

台中神岡26日發生桶屍命案，追查遺體疑似2019年通報失蹤的陳男，但因DNA檢體尚未化驗出爐，尚未證實身分。工廠命案三房...

從市議員到里長 橋檢查賄連發！10月至少辦6賄選案

選戰倒數，橋頭地檢署加緊選舉查賄腳步，10月以來，檢調及警方至少偵辦6起違反舉罷法案件，展現「有聞必查有據，必辦之決心」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。