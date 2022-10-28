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趙藤雄大巨蛋案犯7罪 求刑24年依累犯重懲？今天下午宣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

趙藤雄「大巨蛋案」犯7罪，5億5千萬交保重判？今天宣判。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
趙藤雄「大巨蛋案」犯7罪，5億5千萬交保重判？今天宣判。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
遠雄集團創辦人趙藤雄涉「大巨蛋弊案」，2017年被依7罪起訴，趙偵查中羈押禁見，起訴後以5億5000萬元交保創下紀錄，且被求刑24年；台北地院審理5年結案，趙有不止一次刑事前科，合議庭是否適用累犯規定重懲？今天下午2時29分宣判。

趙藤雄先前被控涉入合宜宅弊案，一審依行賄罪判刑4年6月，上訴高院審結前全部認罪，法官考量他年逾70歲，2015年改判有期徒刑2年，緩刑5年，繳公庫2億元，他緩刑期滿、且執行完畢。

趙藤雄又被控在苗栗家族墓園「天水園」占用國有林地，一審苗栗地院判無罪，二審台中高分院改判趙森林法非法占用罪，判有期徒刑1年，緩刑4年，向公庫支付2000萬元，趙後來上訴，最高法院日前才駁回確定。

趙藤雄涉及的「大巨蛋」弊案案情、被告間法律共犯關係，錯綜複雜，檢方指控趙藤雄2012年為爭取土城開發案並拉攏新北市都市計畫審議委員劉演交，唆使副總魏春雄將1200萬元的設計案交給劉承攬，劉獲181萬元不法利益。

此外，趙藤雄透過魏春雄贈送10萬元的高級人蔘禮盒給新北市城鄉局科長海治平，海因而協助遠雄在新莊開發案中違法放寬容積率。

趙藤雄還與新北市議員周勝考合謀，協助周投標大巨蛋土方工程；周先虛增旗下勝益營造資本額到1億元，然後在環評審查會中護航遠雄集團的土城開發案，周並向農業局長、新店區長施壓，讓趙免徵1.7億元的奢侈稅。

合議庭日前裁定趙藤雄自本月14日起延長限出境8月至2023年6月止，認為趙身家高達一、二百億元，有逃亡之虞。

依裁定指出，趙藤雄涉犯證券交易法公告申報財報不實罪、非常規交易罪且犯罪所得達1億元以上罪、特別背信罪且犯罪所得達1億元以上罪、商業會計法故意隱匿會計事項不為記錄罪、填製不實會計憑證罪、貪汙治罪條例不違背職務行賄罪、刑法背信等罪，一人就犯7罪。

趙藤雄 大巨蛋

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