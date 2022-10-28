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勞資協商起糾紛 高雄包商員工為2000元砍工頭
高雄賴姓男子受雇建築粗工包商，因工資與工頭吳姓男子發生糾紛，2人相約協商，今天凌晨賴男酒後涉嫌持開山刀追殺吳，吳的左耳遭劃傷送醫。全案由警方依傷害等罪嫌移送法辦。
據了解，賴姓男子（43歲）受雇吳姓工頭（42歲），在建築工地打粗工，雙方因1筆2000元工資糾紛，昨天2人在電話中發生口角，相約在高雄市前鎮區一心二路與復興路口協商。
據吳姓工頭稱，2人碰面後，賴講沒幾句話，就亮出刀子要殺他，他趕緊跑開，但賴仍然在路口追殺他。
高雄市警方在今天凌晨零時許，據報有人持刀滋事，立即出動快打部隊趕到場，發現吳遭殺傷左耳，送他到高醫治療，已無大礙。
警方並逮捕賴姓男子，得悉賴要向吳要1筆2000元工資，雙方才起衝突。警方依傷害罪嫌將吳移送法辦。
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