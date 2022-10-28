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影／天九牌賭場藏身木雕倉庫 台南警逮31名男女
台南市警三分局前晚在安南區城北路鐵皮屋內，查獲31名男女以天九牌聚賭，「嘜走！」大批警力衝入賭場，賭客慌了手腳，來不及逃竄，只能束手就擒，現場查扣抽頭金、賭資共3萬多元及天九牌、骰子等證物。36歲陳姓負責人依涉賭博罪送辦外，賭客分依社維法裁處9千及3千元。
三分局副分局長張志能說，日前獲報在安南區城北路上有賭場隱藏在鐵皮倉庫內，賭場為掩人耳目，選擇四周人煙較少的木雕倉庫內；為加強選前治安淨化，惟恐造成治安隱憂，員警隨即布線蒐證。
警方前晚11時55分見時機成熟，分局及保安警察大隊特殊任務編組警力持搜索票衝入賭場，賭客見員警上門查緝，一時慌了手腳，還來不及反應，就被大批員警團團圍住，控制現場。當場查扣賭資2萬元、抽頭金1萬600元、天九牌1副、骰子30顆等證物並帶回31名男女。
警方約詢後，將陳男依涉賭博罪送辦外，陳男等人也依違反社維法裁罰，計有5人裁罰9千元，26人裁罰3千元。
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