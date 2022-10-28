嘉縣水上鄉長候選人違反選罷法 30萬元交保

嘉義縣水上鄉陳姓鄉長候選人涉嫌以茶葉、干貝醬致送給多位村長違反選罷法，檢調接獲情資後，昨天將陳姓候選人及11名村長帶回訊問，深夜檢方複訊後諭知陳姓候選人30萬元交保，其他人請回。

嘉義地檢署表示，檢察官呂雅純指揮調查局義縣調查站、嘉義市調查站、嘉義縣警察局刑警大隊偵辦嘉義縣某鄉長候選人，涉嫌以交付干貝醬、茶葉等禮盒賄選案件。於昨日搜索陳姓候選人的住處、商店，傳喚陳姓候選人到案，及通知其交付賄賂的對象即選民共11人到場查證。經檢察官訊問後，認為陳姓候選人涉嫌向選民，以每票每盒價格8百、1千餘元禮盒的不正利益，尋求選民支持，違反公職人員選舉罷免法賄選罪，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知30萬元交保。

檢警調之前接獲檢舉，嘉義縣水上鄉長陳姓候選人涉嫌於今年8、9月間以茶葉、干貝醬致送給水上鄉村長，涉嫌違反選罷法，地檢署指揮警調約談11名村長並搜索陳姓鄉長候選人住處等，起出茶葉、干貝醬等證物，陳姓鄉長候選人也被帶回訊問。

警調訊問時，有村長表示，拒絕收禮，但是陳硬要送，還趁沒有人時，放在桌上。訊問後有4名村長被請回。