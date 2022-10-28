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涉國巨子公司併購內線案 創投聞人邱羅火2度交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國巨旗下子公司勝麗國際併購同欣電今年4月傳出內線交易，富鑫創投董事長邱羅火，因在重訊發布後的禁止交易期前後，陸續買進勝麗股票，涉內線交易遭調查局約談，檢方訊後命邱300萬元交保；檢調查出；邱另借用人頭買進勝麗，不法獲利數十萬元，昨天發動第2波搜索，約談邱與妻兒共3人到案，台北地檢署訊後再依違反證交法命邱10萬元交保。

至於邱羅火妻子范兆英則交保10萬元、兒子邱福昌交保20萬元。

據調查，2019年6月國巨入主同欣電，同年12月27日，同欣電發布重訊，指同欣電、勝麗國際召開董事會通過股份轉換案，股份轉換完成後，由同欣電繼續上市，勝麗則於股份轉換完成後下櫃，換股比例為1股勝麗換同欣電1.244股，勝麗成為同欣電百分百子公司。

由於此併購案是邱羅火居間牽線促成，檢調發動首波偵查行動時，曾以證人約談國巨董座兼同欣電董事長陳泰銘、勝麗前董座劉福洲，檢方當時依違反證交法命邱羅火300萬元，范兆英20萬元交保。

檢調歷經半年清查，發現邱羅火身兼勝麗國際「薪資報酬委員會」委員，除利用掌握重訊優勢提前進場買股外，另還有用其他人頭帳戶買股獲利，因此27日再度搜索5個地點，帶回邱羅火、范兆英、邱福昌進行調查。

邱羅火畢業交大電信系，曾任交大校友會前理事長，他在工研院15年，35歲就擔任測中心主任，期間還被挑選到麻省理工學院進修科技管理研究所；1995年邱羅火從漢鼎創投離職，自組富鑫顧問公司，短短幾個月就募集16億元，並分別成立日鑫及泰鑫兩個創投基金，3年後富鑫就攀上全台第二大創投，在當時引起創投業界不小的震撼。

勝麗為車用CMOS影像感測器封裝測試領導廠商，產品近8成應用於車用電子，市佔率領先同業。

創投聞人邱羅火兒子邱福昌。記者林澔一／攝影
創投聞人邱羅火兒子邱福昌。記者林澔一／攝影
創投聞人邱羅火妻子范兆英。記者林澔一／攝影
創投聞人邱羅火妻子范兆英。記者林澔一／攝影
創投聞人邱羅火涉內線交易。記者蔣永佑／攝影
創投聞人邱羅火涉內線交易。記者蔣永佑／攝影

交大 內線交易

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