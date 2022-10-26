慘遭刺殺還放火燒 死者案發前狀告凶嫌恐嚇、砸車

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，去年12月29日等候葉下班返家時，拿刀朝葉胸前刺入，雙方拉扯後，又朝其背部刺殺6刀後倒臥在地，並放火燒他，台南地院昨天判洪無期徒刑。案發6個多月前，洪曾傳簡訊恐嚇葉，砸毀對方機車，葉憤而提告仍未逃過死劫。

去年底，葉遭洪刺殺後放火燒死憾事發生後，與家人天人永隔。然而，台南地院日前一起毀損案件宣判，洪犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，又犯損毀他人物品罪處拘役20日，應執行拘役40日，告訴人即是死者葉男。

檢警調查，洪不滿前女友與葉交往，去年5月8日11時56分，以行動電話傳送簡訊給葉，向葉恫稱「你不回來胡女這裡你會很慘」、「我一定弄到你家去幹」等語。翌日晚間10時20分許，洪即赴新市區對方住處B1地下停車場，砸破葉停放該處機車儀表板、前後方向燈燈殼，致不堪使用。

雙方去年6月間就毀損部分達成和解，並在和解書約定：「甲方願以新台幣1萬4120元賠償乙方，乙方同意就本事件原諒甲方之行為，並放棄對甲方之一切民刑事權利。惟甲方如有再犯或對乙方有任何不當之對待（包含任何肢體或口頭上之侵害），乙方得連同本事件對甲方提出民刑事告訴」。

台南地院認為，本件被告與告訴人所簽立的和解書，僅被告與告訴人收執，並未提交有偵查權限的機關，且事後葉提出告訴時，也明白表示雖然和解了，但仍然堅持要提出刑事告訴的意思。