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失聯移工酒駕棄車跑給警追 光腳狂奔500公尺仍遭逮

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

越南籍34歲阮姓男移工，今年入境來台工作不到半個月，就遭通報失聯，未料日前在高雄楠梓酒駕遭警盯上攔檢，阮男先是假意配合，隨後棄車逃逸，與警察在大街上追逐500公尺後遭逮，除查出失聯移工身分，又測出酒駕，警詢後，將人依法移送。

據了解，阮男今年8月16日入境台灣工作，未料才半個月就再8月30日遭雇主通報失聯，這段期間他四處躲藏，靠打零工維生。

直到10月22日下午4時許10分許，阮男因騎車安全帽帶未扣遭楠梓警分局巡邏員警盯上，示意攔查，過程中員警還差點與其他機車發生碰撞。

當下阮男先是假意配合停靠路邊，隨後立刻棄車赤腳拔腿狂奔，逃跑過程中，還不忘脫去安全帽，加快逃跑速度，員警在路上與他追逐將近500公尺，最終在加昌路127巷口順利逮人。

經查，除了發現阮男失聯移工，還發現他面有酒容，經酒測發現每公升達0.67毫克，警詢後，將人依入出國及移民法相關規定處置，另依公共危險罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍34歲阮姓男移工遭通報失聯，日前酒駕遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍34歲阮姓男移工遭通報失聯，日前酒駕遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍34歲阮姓男移工遭通報失聯，日前酒駕遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍34歲阮姓男移工遭通報失聯，日前酒駕遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 移工

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