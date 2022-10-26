議員會不會連任與棄保潛逃無關 周勝考延長限境到2023年中

新北市議員周勝考捲入「大巨蛋案」中向遠雄集團索賄一節，台北地院將於本周五一審宣判；周的限制出境處分將屆前，向法官表示自己連任機會高，不會逃亡，聲請解禁，合議庭不採，裁定延長周限制出境處分。

裁定書指出，周勝考應自2022年10月19日延長限制出境、出海8月到2023年6月，裁定並通知移民署、海巡署等司法警察機關辦理。

檢調2017年偵辦「大巨蛋案」查出周勝考涉收受遠雄集團賄賂，護航遠雄新北市相關開發案，周被訴且具體求刑10年，以4000萬元交保，限制住居、出境、出海，最近一次在2022年2月19日時，周再被裁定延長限制出境。

新處分期限將屆，合議庭日前給周勝考陳述的機會。周表示，他長期固定居住在住居所，審理過程都遵期出庭，周說，現在正值新北市議員改選期間，他當選連任的機會很高，不會拋棄競選連任的機會而逃亡海外，聲請解禁。

不過，合議庭認為，周勝考犯最輕本刑5年以上重罪，有相當理由可以懷疑他在面臨刑事訴追下有逃亡之虞，而且，周長期擔任民意代表，有相當的政治實力及人脈，有較強的逃亡能力。