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議員會不會連任與棄保潛逃無關 周勝考延長限境到2023年中

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市議員周勝考捲入「大巨蛋案」中向遠雄集團索賄一節，台北地院將於本周五一審宣判；周的限制出境處分將屆前，向法官表示自己連任機會高，不會逃亡，聲請解禁，合議庭不採，裁定延長周限制出境處分。

裁定書指出，周勝考應自2022年10月19日延長限制出境、出海8月到2023年6月，裁定並通知移民署、海巡署等司法警察機關辦理。

檢調2017年偵辦「大巨蛋案」查出周勝考涉收受遠雄集團賄賂，護航遠雄新北市相關開發案，周被訴且具體求刑10年，以4000萬元交保，限制住居、出境、出海，最近一次在2022年2月19日時，周再被裁定延長限制出境。

新處分期限將屆，合議庭日前給周勝考陳述的機會。周表示，他長期固定居住在住居所，審理過程都遵期出庭，周說，現在正值新北市議員改選期間，他當選連任的機會很高，不會拋棄競選連任的機會而逃亡海外，聲請解禁。

不過，合議庭認為，周勝考犯最輕本刑5年以上重罪，有相當理由可以懷疑他在面臨刑事訴追下有逃亡之虞，而且，周長期擔任民意代表，有相當的政治實力及人脈，有較強的逃亡能力。

裁定說，棄保潛逃造成案件無法續行的事不勝枚舉，被告可能發現對己不利時，即潛逃海外不歸，無法因為當選連任的機會高，未來即不會逃亡，裁定周勝考繼續限制出境。

周勝考表示自己連任機會高，不會逃亡，聲請解禁，法官裁定延長他的限制出境處分。圖／報系資料照
周勝考表示自己連任機會高，不會逃亡，聲請解禁，法官裁定延長他的限制出境處分。圖／報系資料照

大巨蛋 遠雄

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