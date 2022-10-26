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影／不滿東港大橋掛滿競選旗幟 男小刀割破36面被逮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

2022九合一大選倒數一個月，屏東縣東港大橋掛滿競選布條與旗幟，57歲蘇姓男子不滿東港大橋橋面遭插滿競選旗幟與布條，心生不滿持削鉛筆小刀將縣長候選人蘇清泉13面布條與議員候選人郭再添的23面旗幟膠帶割破毀損，犯案後還將小刀丟東港溪，警詢後將蘇男依毀損與違反選罷法函送檢方偵辦。

屏東縣東港分局24日中午接獲民眾報案，東港大橋上選舉旗幟遭破壞，警方獲報到場發現縣長候選人蘇清泉及議員候選人郭再添等2人布條與旗幟遭破壞，經調閱周遭監視器，鎖定涉案蘇男到案。

警方表示，距離選舉投票日僅剩1個月，各候選人為尋求選民支持，除展開競選活動，為爭取曝光提高知名度及推廣政見爭取支持，大街小巷已看到競選看板、布條、旗幟等。

東港大橋上競選布條，目前僅掛滿國民黨縣長候選人蘇清泉布條、議員候選人郭再添旗幟，兩人的布條與旗幟遭破壞，涉案的蘇男說，不滿競選旗幟插滿東港大橋有礙觀瞻，心生不滿持削鉛筆小刀將蘇清泉的13面布條及縣議員候選人郭再添的23面旗幟膠帶割破毀損，犯案後將削鉛筆小刀丟入東港溪。

東港警分局長張世儒強調，破壞候選人的選舉看板、旗幟、布條等行為除觸犯刑法第354條毀損罪外，如妨害候選人競選，更違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑，提醒並呼籲民眾勿以身試法，隨著投票日接近，選情越來越激烈，選民要保持理性，不要做出類似犯行。

警方秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」等安全維護原則，不容以暴力或其他非法之方法干涉選舉活動，對於違法企圖干擾選舉情事，必將全力偵辦排除任何不法，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。

屏東縣東港大橋橋面上插滿國民黨縣長候選人蘇清泉、議員候選人郭再添的競選旗幟，蘇男不滿旗幟插滿橋面有礙觀瞻，持小刀破壞後離去。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港大橋橋面上插滿國民黨縣長候選人蘇清泉、議員候選人郭再添的競選旗幟，蘇男不滿旗幟插滿橋面有礙觀瞻，持小刀破壞後離去。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港大橋橋面上插滿國民黨縣長候選人蘇清泉、議員候選人郭再添的競選旗幟，蘇男不滿旗幟插滿橋面有礙觀瞻，持小刀破壞後離去。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港大橋橋面上插滿國民黨縣長候選人蘇清泉、議員候選人郭再添的競選旗幟，蘇男不滿旗幟插滿橋面有礙觀瞻，持小刀破壞後離去。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港大橋橋面上插滿國民黨縣長候選人蘇清泉、議員候選人郭再添的競選旗幟，蘇男不滿旗幟插滿橋面有礙觀瞻，持小刀破壞後離去。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港大橋橋面上插滿國民黨縣長候選人蘇清泉、議員候選人郭再添的競選旗幟，蘇男不滿旗幟插滿橋面有礙觀瞻，持小刀破壞後離去。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮57歲蘇姓男子持小刀破壞競選旗幟後就離開，警方通知蘇男到案說明。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮57歲蘇姓男子持小刀破壞競選旗幟後就離開，警方通知蘇男到案說明。記者劉星君／翻攝

東港 2022大選 屏東縣選舉

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