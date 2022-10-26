「牛樟芝大王」吸金30億 資金操盤手15萬交保

有「牛樟芝大王」稱號的珍菌堂董事長劉威甫，被控與今日傳媒前董座莊立平共謀，以標榜投資牛樟芝可治癌症名義，藉由直銷手法吸金近30億元；台北地檢署本月12日搜索約談14人到案，查出全案莊男才是主謀，訊後依違反銀行法命莊男交保200萬元；檢方查出，珍菌堂前總經理陳圳忠負責處理金流，昨天發動第2波約談，訊後命陳男15萬元交保。

同案約談包括珍菌堂登記負責人廖康程5萬交保、蔡姓榮譽董事未到案。

據調查，莊立平是珍菌堂台灣分公司實質總經理，2017年間，莊男一度退居幕後，改由陳圳忠出任總經理，負責處理金流；檢調查出，陳男曾指示部屬把資金匯入「宏宇公司」、「安翊公司」帳戶，有時也會把錢交給莊立平秘書韓娟，根據相關被告指指證，整起吸金案莊立平才是主謀。

現年67歲的莊立平曾任今日傳媒（NOWnews）董事長，也曾赴往大陸成立「大師鏈公司」，當時並與國民黨前主席連戰合影留念，這次涉入吸金遭搜索約談，還被私人秘書等人咬出是全案幕後主使者，震驚業界。

劉威甫2014年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，宣稱以「椴木培植法」培育牛樟芝，以直銷方式吸引會員；莊立平在大陸結識劉威甫後，認為台灣有很大市場，說服劉男在2016年回台開設分公司，並以牛樟芝可治癌症，作為行銷噱頭；劉威甫在首波約談中以100萬元交保。