遠傳電信內神通外鬼 女副理詐上億移送北檢
遠傳電信副理施文嵐被控任職期間，涉與電信業者鄭鼎茂勾結，由鄭男先向遠傳子公司購得新世紀資通話務系統，再以創設門號方式，由遠傳撥打電話到特定區域，最後透過鄭男在境外的路由公司轉接，施女與鄭男藉此朋分價差，8年內不法獲利上億元；調查局台北市處25日兵分25路搜索，約談施女、鄭男共9人到案，深夜依違反證交法移送台北檢署，由檢察官漏夜偵訊。
檢方查出，施文嵐妹妹施書婷出借人頭供姊姊收取資金，訊後交保10萬元；路由器工程師羅劉全交保20萬元。
全案之所以會曝光，是因鄭鼎茂狂打電話到印度洋上的迪亞哥加西亞島，遠傳懷疑，台灣不可能會有人經常性打國際電話到這個小島國家，因此向檢調檢舉提告，專案小組懷疑，施文嵐和鄭鼎茂裡應外合，估計自2013至2020年間，詐取上億元話務價差。
據指出，國際電話時要支付比國內電話更多錢，而電信公司多收的這些錢，主要是要用來支付幫忙轉接電話的境外路由公司，而世界上每個地區協助轉接國際電話的路由公司都不同，收取話務價碼與計費標準也有差異。
調查顯示，施文嵐原在遠傳擔任國際電信營運處業務副理，遠傳旗下子公司的新世紀資通的話務系統屬第二類電信，也就是節費網路電話，若要撥到國外其他國家，撥打時須透過國外的路由公司轉接，鄭鼎茂旗下的2間電信公司向新世紀購得話務系統後，就和施文嵐簽約，只要打外特定區域的國際電話，就由鄭鼎茂的路由公司轉接。
由於這個轉接費用比固網電話費用來得高，鄭鼎茂利用這個價差，挑選電話費減價時段，以電腦撥號方式，狂打國際電話到印度洋上的迪亞哥加西亞島，可說是「打越多賺越多」。
遠傳發現，公司用於維繫平常旅客乏人問津的該島國通話服務，虧損竟逐年擴大，才發現施文嵐內神通外鬼，與鄭鼎茂大鑽公司漏洞牟利，遠傳收了錢之後，還得另外支付更多轉接費給鄭鼎茂的路由器公司，鄭鼎茂從中賺取高額價差，再與施文嵐朋分利益。
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