聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠傳電信內神通外鬼 女副理詐上億移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

遠傳副理施文嵐。記者張宏業／攝影
遠傳副理施文嵐。記者張宏業／攝影
遠傳電信副理施文嵐被控任職期間，涉與電信業者鄭鼎茂勾結，由鄭男先向遠傳子公司購得新世紀資通話務系統，再以創設門號方式，由遠傳撥打電話到特定區域，最後透過鄭男在境外的路由公司轉接，施女與鄭男藉此朋分價差，8年內不法獲利上億元；調查局台北市處25日兵分25路搜索，約談施女、鄭男共9人到案，深夜依違反證交法移送台北檢署，由檢察官漏夜偵訊。

檢方查出，施文嵐妹妹施書婷出借人頭供姊姊收取資金，訊後交保10萬元；路由器工程師羅劉全交保20萬元。

全案之所以會曝光，是因鄭鼎茂狂打電話到印度洋上的迪亞哥加西亞島，遠傳懷疑，台灣不可能會有人經常性打國際電話到這個小島國家，因此向檢調檢舉提告，專案小組懷疑，施文嵐和鄭鼎茂裡應外合，估計自2013至2020年間，詐取上億元話務價差。

據指出，國際電話時要支付比國內電話更多錢，而電信公司多收的這些錢，主要是要用來支付幫忙轉接電話的境外路由公司，而世界上每個地區協助轉接國際電話的路由公司都不同，收取話務價碼與計費標準也有差異。

調查顯示，施文嵐原在遠傳擔任國際電信營運處業務副理，遠傳旗下子公司的新世紀資通的話務系統屬第二類電信，也就是節費網路電話，若要撥到國外其他國家，撥打時須透過國外的路由公司轉接，鄭鼎茂旗下的2間電信公司向新世紀購得話務系統後，就和施文嵐簽約，只要打外特定區域的國際電話，就由鄭鼎茂的路由公司轉接。

由於這個轉接費用比固網電話費用來得高，鄭鼎茂利用這個價差，挑選電話費減價時段，以電腦撥號方式，狂打國際電話到印度洋上的迪亞哥加西亞島，可說是「打越多賺越多」。

遠傳發現，公司用於維繫平常旅客乏人問津的該島國通話服務，虧損竟逐年擴大，才發現施文嵐內神通外鬼，與鄭鼎茂大鑽公司漏洞牟利，遠傳收了錢之後，還得另外支付更多轉接費給鄭鼎茂的路由器公司，鄭鼎茂從中賺取高額價差，再與施文嵐朋分利益。

遠傳副理施文嵐妹妹施書婷。記者張宏業／攝影
遠傳副理施文嵐妹妹施書婷。記者張宏業／攝影
路由器工程師羅劉全。記者張宏業／攝影
路由器工程師羅劉全。記者張宏業／攝影
電信業者鄭鼎茂。記者張宏業／攝影
電信業者鄭鼎茂。記者張宏業／攝影

價差 印度

延伸閱讀

珍菌堂牛樟芝吸金近30億 北檢發動第二波搜索約談

不滿遲不處理林智堅！王鴻薇告竹科管理局圖利、瀆職

遠傳用AI防詐！詐騙電話減九成、攔截九成詐騙簡訊

百萬Youtuber劉沛擔任遠傳一日店長　親身體會遠傳門市，用心服務的精神

相關新聞

遠傳電信內神通外鬼 女副理詐上億移送北檢

遠傳電信副理施文嵐被控任職期間，涉與電信業者鄭鼎茂勾結，由鄭男先向遠傳子公司購得新世紀資通話務系統，再以創設門號方式，由...

「錢快被花完了」 彰化大村鄉長告前任涉誹謗

彰化縣大村鄉長選情白熱化，現任鄉長游盛昨天到彰化地檢署，按鈴控告前鄉長賴錫卿與梁姓網友，在臉書社群PO文「幾十億的遺產稅...

「牛樟芝大王」吸金30億 資金操盤手15萬交保

有「牛樟芝大王」稱號的珍菌堂董事長劉威甫，被控與今日傳媒前董座莊立平共謀，以標榜投資牛樟芝可治癌症名義，藉由直銷手法吸金...

屏東首例！村長候選人送禮涉賄兄嫂遭羈押

屏東地檢署指揮警調查賄，發現一位村長候選人利用中秋節贈送禮盒尋求支持，傳喚候選人及選民10餘人到案偵訊，認為候選人及其兄...

徐國勇赴澎湖縣警局視察 期勉員警淨化治安查賄制暴

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取局長陳宗能針對年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作簡報，並頒發加...

珍菌堂牛樟芝吸金近30億 北檢發動第二波搜索約談

「牛樟芝大王」珍菌堂董事長劉威甫，遭控與今日傳媒（NOWnews）前董座莊立平共謀，以標榜投資牛樟芝可治癌症名義，藉由直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。