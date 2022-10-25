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屏東首例！村長候選人送禮涉賄兄嫂遭羈押

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東地檢署指揮警調查賄，發現一位村長候選人利用中秋節贈送禮盒尋求支持，傳喚候選人及選民10餘人到案偵訊，認為候選人及其兄嫂張姓女子涉嫌賄選罪嫌，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押。屏東地方法院裁定候選人5萬元交保，張女羈押禁見。

檢方表示，日前接獲情資，一位蔡姓村長候選人為求勝選，8、9月間即備妥禮盒，利用中秋節由其兄嫂張姓女子出面，贈送禮盒給村民尋求支持，指揮警調成立專案小組追查，掌握具體事證，昨傳喚候選人及選民10餘人偵訊，調查後認為蔡姓候選人與張女涉犯公職人員選舉罷免法第99條賄選罪嫌。

據了解，蔡姓候選人為年底大選涉賄遭聲押首例，雖獲5萬元交保，但檢方已在研議是否提出抗告。屏東地檢署呼籲民眾若曾接獲任何候選人直接或間接賄選者，盡速與地檢署聯繫檢舉，檢方對妨害選舉絕對積極查辦，呼籲候選人切勿心存僥倖，後悔莫及。

屏東地檢署查賄，發現一位村長候選人及其兄嫂張姓女子涉嫌賄選罪嫌，向法院聲請羈押。屏東地方法院裁定候選人5萬元交保，張女羈押禁見。記者魏斌／攝影
屏東地檢署查賄，發現一位村長候選人及其兄嫂張姓女子涉嫌賄選罪嫌，向法院聲請羈押。屏東地方法院裁定候選人5萬元交保，張女羈押禁見。記者魏斌／攝影

中秋節 屏東 賄選

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