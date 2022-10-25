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大巨蛋弊案本周五宣判 法官再下一道禁令：趙藤雄又限境8個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

遠雄集團創辦人趙藤雄涉「大巨蛋弊案」本周五宣判，趙藤雄限制出境處分期限再次屆滿，合議庭宣判前再下一道禁令，裁定趙藤雄7人本月延長限制出境、出海8月，他兒子遠雄人壽總經理趙信清延長限境到宣判以後。

被裁定延長限制出境的是趙藤雄、趙信清、前財政部長李述德、台灣建築中心前執行長許銘文、遠雄建設副總經理許自強、新北市議員周勝考、營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏、行賄「白手套」黃慶銘。

檢方2017年10月起訴，法官2017年12月審理認為，趙藤雄等8名重要被告限制出境處分日前屆滿，分別給8人陳述意見的機會

依裁定指出，李述德、許銘文、趙藤雄、趙信清、許自強、周勝考6人否認犯行，洪嘉宏、黃慶銘2人坦承認罪。

合議庭認為，李述德曾任高階公務員，有留學美國2年取得美國曼卡圖大學企管碩士學歷的經驗，比一般人有較強滯外不歸的能力。

許銘文自承目前與姪兒同住，稱自從被起訴後，難以尋找固定工作，目前靠打工收入維生，名下無動產、不動產，但有事實足認許有相當動機潛逃。

趙藤雄所涉犯罪為最輕本刑有期徒刑7年以上的重罪，趙藤雄自承資產高達1、2百億元，有遠較一般人雄厚的資力，無論於主觀上及客觀上，都有逃亡之虞。

趙信清曾擔任知名企業總經理，有相當資力及商業人脈，加上曾留學美國10年，有較一般人更容易滯留國外不歸的能力，加上檢察官掌握對他不利的證據清晰，趙信清也有動機潛逃國外。

此外，許自強犯的是7年以上重罪，先前擔任知名企業高階主管，有相當資力及商業人脈支應國外生活所需，有相當動機潛逃國外規避審判，有羈押的原因。

至於周勝考部分，合議庭審查認為，周涉犯最輕本刑5年以上重罪，周長期擔任民意代表，具有相當的政治實力及人脈，客觀上，足以認定周勝考有逃亡之虞，周有羈押原因。

洪嘉宏涉犯最輕本刑7年以上之罪，洪曾為中高階公務員，以他的智識與經驗，較一般人有較高逃亡能力，洪有逃亡之虞，亦有羈押原因。

黃慶銘自述受廈門理工學院邀請參加論壇，且經常受邀前往中國、日本及韓國參加學術論壇，並因擔任新地環境規劃管理顧問公司負責人，有國外商業交流往來，可見黃也有較一般人滯外不歸的能力。

合議庭認為，被告遵期出庭仍可能棄保潛逃，「大巨蛋案」雖辯論終結，並定2022年10月28日宣判，不過，日後還可能有上訴程序、判決確定執行程序，裁定趙藤雄等8人均延長限制出境。

趙藤雄涉「大巨蛋案」本周五宣判，合議庭宣判前再裁定趙延長限制出境、出海八月。聯合報系資料照片
趙藤雄涉「大巨蛋案」本周五宣判，合議庭宣判前再裁定趙延長限制出境、出海八月。聯合報系資料照片

趙藤雄 李述德 美國 大巨蛋

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