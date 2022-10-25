徐國勇赴澎湖縣警局視察 期勉員警淨化治安查賄制暴

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取局長陳宗能針對年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作簡報，並頒發加菜金慰勉，感謝全體員警對於轄內各項治安工作所付出的辛勞。

徐國勇指出，澎湖離島偏鄉，村里長票數差距小，現金賄選金額會越大，所以金流部分調閱相當重要。澎湖地區居民多數旅居於高雄、嘉義、臺南一帶，現金買票、布雷可以多面向跨區布置，凡提供情資而查獲賄選案件，一律比照偵破案件從速、從寬敘獎。

民主國家奠基於公平選舉制度，徐國勇要求員警務必全力完成查處賄選工作，虛擬貨幣也是賄選重點，所以情資布建也是相當重要。

徐國勇指出，選舉查賄制暴相當重要，布雷情資可以結合查緝毒品、改造槍枝等工作，肅槍有績效，治安會更好。澎湖地區幽靈人口多，檢察總長相當重視，已親自赴各地方檢察署指示各檢察長，所以這次在調閱戶籍等相關資料會較順利。

澎湖縣警察局長陳宗能表示，因應年底選舉，已積極展開查察賄選工作，強化科技執法的偵查作為，並持續加強掃黑、肅槍、緝毒，防制選舉暴力，穩定社會治安。

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作。圖／澎湖縣警察局提供

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作。圖／澎湖縣警察局提供