快訊

高虹安陷「兼職」風暴 資策會發布5點聲明：無申請與核准紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐國勇赴澎湖縣警局視察 期勉員警淨化治安查賄制暴

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取局長陳宗能針對年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作簡報，並頒發加菜金慰勉，感謝全體員警對於轄內各項治安工作所付出的辛勞。

徐國勇指出，澎湖離島偏鄉，村里長票數差距小，現金賄選金額會越大，所以金流部分調閱相當重要。澎湖地區居民多數旅居於高雄、嘉義、臺南一帶，現金買票、布雷可以多面向跨區布置，凡提供情資而查獲賄選案件，一律比照偵破案件從速、從寬敘獎。

民主國家奠基於公平選舉制度，徐國勇要求員警務必全力完成查處賄選工作，虛擬貨幣也是賄選重點，所以情資布建也是相當重要。

徐國勇指出，選舉查賄制暴相當重要，布雷情資可以結合查緝毒品、改造槍枝等工作，肅槍有績效，治安會更好。澎湖地區幽靈人口多，檢察總長相當重視，已親自赴各地方檢察署指示各檢察長，所以這次在調閱戶籍等相關資料會較順利。

澎湖縣警察局長陳宗能表示，因應年底選舉，已積極展開查察賄選工作，強化科技執法的偵查作為，並持續加強掃黑、肅槍、緝毒，防制選舉暴力，穩定社會治安。

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作。圖／澎湖縣警察局提供
內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作。圖／澎湖縣警察局提供

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作。圖／澎湖縣警察局提供
內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作。圖／澎湖縣警察局提供

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作，並致贈加菜金。圖／澎湖縣警察局提供
內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作，並致贈加菜金。圖／澎湖縣警察局提供

澎湖縣 賄選 徐國勇 警察

延伸閱讀

嘉義巿百工百業後援會 徐國勇挺 ：這4年沒發展的讓李俊俋完成

紙蓮花風波後…又被點與徐國勇、警分局長餐敘 黃承國：見鬼了

雨勢趨緩 徐國勇：應變中心一級開設降為二級

宜蘭山崩 徐國勇指示空勤總隊今晨5點運補物資

相關新聞

林秉樞案提上訴 檢：原審忽略被施暴者恐懼與脆弱

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪...

遠傳副理勾結門號商 7年賺上億國際電話費價差遭搜索

遠傳電信負責話務成本的施姓女副理，涉嫌與鄭姓門號商勾結，於2013年至2020年間，利用鄭男手上大批遠傳門號，賺取國際電...

珍菌堂牛樟芝吸金近30億 北檢發動第二波搜索約談

「牛樟芝大王」珍菌堂董事長劉威甫，遭控與今日傳媒（NOWnews）前董座莊立平共謀，以標榜投資牛樟芝可治癌症名義，藉由直...

罵女警「屌什麼屌」檢上訴引維基 法官判老翁無罪確定

台中市六旬伍姓老翁前年在台中車站等妻子時，數度向服勤女警反應，指車站周邊標線不清，因不滿女警要他自行反映，辱罵「你屌什麼...

竹縣議員候選人涉現金買票賄選 今遭聲押禁見獲准

新竹縣議員第二選區候選人范振龍驚傳涉及現金買票賄選遭到羈押禁見，新竹查賄團隊昨搜索相關涉案人10處住所，並拘提、傳喚涉案...

徐國勇赴澎湖縣警局視察 期勉員警淨化治安查賄制暴

內政部長徐國勇今天到澎湖縣政府警察局視察，聽取局長陳宗能針對年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作簡報，並頒發加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。