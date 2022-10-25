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珍菌堂牛樟芝吸金近30億 北檢發動第二波搜索約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

「牛樟芝大王」珍菌堂董事長劉威甫，遭控與今日傳媒（NOWnews）前董座莊立平共謀，以標榜投資牛樟芝可治癌症名義，藉由直銷手法吸金近30億元，台北地檢署本月12日指揮調查局台北市調查處發動搜索、約談，今執行第二波搜索，約談前登記負責人廖康程及莊男特助陳圳忠與證人共5人到案。

檢調上一波約談後，涉案人等依涉犯銀行法，劉男以100萬元交保候傳，莊男200萬元交保並限制出境；莊男女友林美慧、珍菌堂榮譽董事曾欽章各100萬元交保；珍菌堂台灣分公司執行長陳怡伶、行政總監張俊茂、前董事李春松、莊立平秘書韓娟各50萬元交保；珍菌堂台灣分公司登記負責人張桂銘、教育長高枝錸、財務經理張雅媚各20萬元交保。

劉威甫2014年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，宣稱以「椴木培植法」培育牛樟芝，以直銷方式吸引會員；莊立平在大陸結識劉威甫後，認為台灣有很大市場，說服劉男在2016年回台開設分公司，並牛樟芝可治癌著手吸金。

2016至2017年間，投資人向珍菌堂購買一塊椴木（即牛樟芝）單位為7.5萬元，每月可獲利2800百元，年息3.6萬元，期滿後本金可全額退回。後來莊立平見牛樟芝頗受台灣民眾喜愛，更加碼販售牛樟液並設立「共享獎金」制度，短短不到成功2年吸金29億餘元。

2018年起，投資人開始陸續收不到紅利，最後提告詐欺，但劉威甫供稱，相關買賣合約都是莊立平負責，案發期間他人在大陸，與他無關。

「牛樟芝大王」劉威甫涉嫌違法吸金30億元，檢調今第二波搜索。記者胡經周／攝影
「牛樟芝大王」劉威甫涉嫌違法吸金30億元，檢調今第二波搜索。記者胡經周／攝影

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