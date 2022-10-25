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竹縣議員候選人涉現金買票賄選 今遭聲押禁見獲准

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導

新竹議員第二選區候選人范振龍驚傳涉及現金買票賄選遭到羈押禁見，新竹查賄團隊昨搜索相關涉案人10處住所，並拘提、傳喚涉案者共29人，經漏夜偵訊，今晨將范振龍及另名范姓共犯聲押，另有4名涉案人以10萬元交保。

新竹地檢署檢察官蔡宜臻指揮新竹縣調查站、新竹縣刑事警察大隊、少年隊、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊及竹檢檢察事務官，共同偵辦新竹縣議員第二選區候選人范振龍涉嫌現金買票案。

新竹地檢署指出，查賄團隊昨天執行搜索、拘提、傳喚、訊問、蒞庭論告後，認為范振龍涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄「罪嫌重大」，於今天凌晨1時許，向新竹地方法院聲押禁見范振龍及范姓共犯獲准，另有4人以10萬元交保，其餘請回。

檢方指出，根據接獲情資，范振龍於登記前，即7、8月間，透過宗親、同學等人際網絡，將款項交由樁腳對有投票權者，以每票500元或1000元進行現金買票。

查賄團隊於昨天持法院搜索票，搜索涉案人住、居所10處，並拘提、傳喚涉案者共29人，新竹地檢署動員8名檢察官漏夜協力訊問。

新竹地檢署呼籲，舉凡以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，民眾見聞賄選情事，應選擇做對的事勇敢檢舉，地檢署已在選前成立「分區查賄聯繫中心」，由專人24小時接聽檢舉電話，專線電話03-6677944、傳真03-6677945、電子信箱scc_election@mail.moj.gov.tw；提供情資者的身份絕對保密。

新竹縣議員候選人范振龍涉現金買票，遭羈押禁見。圖／翻攝自范振龍臉書
新竹縣議員候選人范振龍涉現金買票，遭羈押禁見。圖／翻攝自范振龍臉書

新竹 賄選 議員 投票

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