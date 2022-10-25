影／整車酒味扯「朋友喝酒」 酒測值1.09當場穿幫
洪姓男子與友飲宴後，開車載送2名友人返家，整車酒氣遭遇員警攔查，他推說「是朋友喝酒」，警方當場酒測，洪酒測值高達每公升1.09毫克，他才坦承酒駕，被依公共危險罪嫌逮捕送辦。
台北市警方執行為期一周的「安城專案」，保安警察大隊員警在萬華區萬大路、富民路執行路檢時，攔下40歲洪男所駕汽車，聞到車內濃濃酒氣。
洪男說是同車2名朋友喝酒，員警先用酒精檢知器測試，發現顯示酒精反應，要求洪下車接受酒測，一測不但確定洪男喝酒，酒測值還高達每公升1.09毫克，嚴重超標違法。洪男這才坦言「有喝高粱」，被逮捕送辦。
警方表示，酒駕嚴重影響用路人安全，也讓自己身陷危險，酒駕新制已上路，提高刑度、罰金，酒駕、毒駕、拒測也須吊扣牌照兩年，車輛所有人明知駕駛酒駕而不禁止，也將比照酒駕初犯罰鍰並吊扣牌照，呼籲民眾切勿酒駕，維護全民生命安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言