罵女警「屌什麼屌」檢上訴引維基 法官判老翁無罪確定

台中市六旬伍姓老翁前年在台中車站等妻子時，數度向服勤女警反應，指車站周邊標線不清，因不滿女警要他自行反映，辱罵「你屌什麼屌」等語，一審判伍翁無罪，檢方引維基百科，「屌」意指性交動作，屬罵人粗話，上訴請求適法判決，二審仍認定，檢方未考慮當時情狀，只用單字解釋，即說有侮辱主觀意圖，判無罪確定。

檢察官上訴意旨引述維基百科中「屌」的解釋，說明該字是陰莖抽插陰道動作的意思，常用做罵人的粗話，所以伍翁以「你屌什麼屌」辱罵女警時，有貶抑警員人格的意思，上訴請求台中高分院合議庭另作適法的判決。

不過合議庭認為，伍翁辱罵的「你他媽的」、「你屌什麼屌」，屬於國人表達內心憤懣、發洩負面情緒的慣用語，不能以發言者情緒激動時，發表粗俗言詞，就認定有侮辱的主觀意圖，檢方提出維基百科的解釋，不足以讓合議庭當作有罪判決的證據，駁回檢方上訴，判無罪確定。

判決指出，伍姓老翁（67歲）在前年7月21日下午5時許，在東區復興路四段、立德街交岔路口等候妻子接送時，對該處鄰近台中車站，卻有道路標示不清、載客區周邊畫設紅線的問題，因此向當時在該處服勤的女警反映，不過女警卻要伍自行向交通局反映，伍因而不滿，回嗆「你應該反應，你看到這麼多老百姓違停」、「你要反應，你拿國家的錢」。

伍翁與女警對話期間，因不滿女警敷衍態度，氣得直說「你他媽的」、「你屌什麼屌」，女警認為伍翁罵人，涉嫌妨害公務，通知同事到場後，依妨害公務罪送辦。

一審勘驗現場錄影譯文後發現，伍翁會用詞不雅，起因是台中車站標線設置、畫設不佳，要求女警應該主動向上級反映，但卻遭女警以無權限、自行反映等理由，再三回絕，才會造成伍翁認為女警支領薪俸，卻對建議搪塞敷衍、口氣不悅，才引起糾紛，認為用語雖然不雅，但非抽象謾罵，不認定妨害公務，判無罪。