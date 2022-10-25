持刀刺殺還放火燒死情敵 法官認「並非無可教化」

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，去年12月29日等候葉下班返家時，拿刀朝葉胸前刺入，雙方拉扯後，又朝其背部刺殺6刀後倒臥在地，並放火燒他，台南地院認他非無差別殺人，仍難認情節最重大之罪外，仍認他並非無可教化，判他無期徒刑。

台南地院合議庭認為，洪殺害葉的方式，殺意甚堅，對死者家屬造成一輩子無法彌補的莫大創痛；洪到案後仍否認抗辯，雖當庭向死者家屬表示歉意，惟迄未能與死者家屬達成和解，也未獲家屬的寬宥，難認犯後態度良好，依此，倘量處有期徒刑，尚不足以儆懲，也有失衡平。

合議庭指出，殺人者固往往惡性重大，然現今刑罰個別處遇制度非只在滿足以往「以牙還牙」、「以眼還眼」的應報觀念，尤重在其「教育」的功能，立法者既未將殺人罪的法定刑定為唯一死刑，而將無期徒刑也同列為選科的刑罰，其目的即在賦予審判者能就個案情狀，審慎酌定，俾使尚有教化遷善可能的犯罪行為人保留一線生機。

合議庭審酌，兩公約施行法等，被告及被害人間有宿怨的犯案動機，於談判時失控，萌生殺人犯意，而以預藏刀械刺殺被害人，更進而點火焚燒被害人；其犯罪動機及目的固非可取，惟與具有嚴重的偏激觀念及反社會性格者，因仇視社會而執拗於自我偏激的想法，進而直接持刀殺害被害人者仍屬有差別；又被告非「無差別殺人」，且其行為手段客觀上難以引起他人仿效，依行為本質上反覆實施的危險性程度，仍難認被告本件所為「情節最重大之罪」。

合議庭指出，洪經送請嘉南療養院鑑定，鑑定其智能狀態、情緒狀態與一般人相近，人格特質評估，人格障礙向度中，自戀型人格障礙症及強迫型人格障礙達顯著程度，精神狀態、認知功能均無異常，仍認他並非無可教化。倘他接受無期徒刑的執行，在執行時能因己身的悛悔，加以監獄的教化，仍有再社會化之可能。