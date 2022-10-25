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林秉樞案提上訴 檢：原審忽略被施暴者恐懼與脆弱

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪，應執行刑2年10月，其中只有傷害8月不可易科罰金，私行拘禁部分不論罪。

新北地檢署收到判決書後，上周五提出上訴，指出量刑過輕無法有效保護被害人，更無法達到矯治、預防再犯，更忽略被施暴者內心脆弱意志與巨大恐懼，林的行為已達成私行拘禁效果。

林秉樞案今年1月檢方偵結，依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪嫌起訴。

合議庭指出，林秉樞與高嘉瑜本是男女朋友，應基於理性、尊重互動，卻對高犯下傷害等罪行，犯後又積極尋求高嘉瑜和解，以患有精神疾病、喪母等藉口為由，使高嘉瑜心生愧疚，另偽造存款餘額，也損害金融機構對帳戶資料管理正確性。

合議庭認為，林秉樞僅坦承傷害，辯詞反覆不一，還夾雜指責他人、暴露他人生活隱私，更未取得受害人和解、原諒，依偽造文書7罪處7月徒刑、妨害秘密處4月徒刑、強制處6月徒刑、妨害名譽處6月徒刑、妨害電腦使用處5月徒刑、傷害處8月徒刑、恐嚇處4徒刑，共13罪，應執行刑2年10月，其中傷害罪不得易科罰金；私行拘禁部分不論罪。

新北檢收到判決書後決定上訴。檢方在上訴書指出，林秉樞造成高嘉瑜極大損害、犯後態度不佳，量刑過輕無法有效保護被害人，更無法達到矯治、預防再犯。

檢方並針對法院一審判私行拘禁不論罪，指出一審判決認為高嘉瑜未具體指明林秉樞以何種方式私行拘禁，是忽略被施暴者內心脆弱意志與巨大恐懼，林的行為已達成私行拘禁效果。

林秉樞一案一審判處2年10月徒刑，其中僅8月不可易科罰金，新北地檢署不服判決，上週五提起上訴。圖／聯合報系資料照
林秉樞一案一審判處2年10月徒刑，其中僅8月不可易科罰金，新北地檢署不服判決，上週五提起上訴。圖／聯合報系資料照

林秉樞 高嘉瑜 新北 偽造文書 恐嚇 妨害名譽 傷害罪

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