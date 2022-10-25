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遠傳副理勾結門號商 7年賺上億國際電話費價差遭搜索
遠傳電信負責話務成本的施姓女副理，涉嫌與鄭姓門號商勾結，於2013年至2020年間，利用鄭男手上大批遠傳門號，賺取國際電話優惠時段價差，不法獲利上億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，搜索涉案人辦公室、住處等25個相關處所，約談施女、鄭男及鄭男員工共9人。
據了解， 施女在遠傳主要負責話務推廣，並透過遠傳子公司新世紀資通批發遠傳門號。但她將大批門號賣給鄭男名下兩間公司後，兩人卻利用公司客戶撥打國外偏遠國家之國際電話時，需透過當地電信路由公司轉接，遠傳向客戶收費，當地電信公司再向遠傳請款，兩者間的價差，由鄭男員工撥打電話至大洋洲某島國，任由電話掛線收費，但事實上該境外路由公司亦由鄭男經營，導致遠傳鉅額損失。
後來遠傳發現，公司用於維繫平常旅客乏人問津的該島國通話服務，虧損竟逐年擴大，才發現施女內神通外鬼，與鄭男大鑽公司漏洞牟利，七年間竟利用上述漏洞，再加上國際電話優惠時段，自公司掏走上億元通話費用，可說是「打越多賺越多」，已嚴重違反施女身為受僱人業務上的背信，因此報請檢調偵辦。
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