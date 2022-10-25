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見公審虐貓貼文男氣罵「垃圾」反遭挨告 法官認可受公評判無罪

中央社／ 高雄25日電

高雄鍾姓男子在網路看到一篇公審虐貓貼文，且貼文還肉搜標記當事者，他氣得在底下跟著留言「垃圾」，結果挨告公然侮辱罪。橋頭地院認為是否虐貓應可受公評，判決無罪。

鍾男接受偵查時坦承，他上網登入DCARD社群網站寵物版後，在標題「又有人虐貓」，內容包含拋貓至地上影片貼文底下確實有留言「垃圾」，但這是因他認為虐貓行為很惡劣，才以「垃圾」評論，並非惡意侮辱當事人。

橋頭地方法院審理時調出貼文網頁截圖，發現全案是起於一名大同大學女生發表標題「又有人虐貓」（含告訴人社群網站Instagram帳號截圖）貼文，且內容還包含相關影片。

不過，在鍾男留言前，貼文短短不到1天就有來自各地學校，且互不相識的網友紛紛留言公審「垃圾，大家按讚公審」、「看起來人品是蠻恐怖的，好希望小貓平安無事」、「這種人根本不配養寵物」、「不管怎樣，這種行為根本垃圾才做的出來」等多則文字訊息，法官據此認定這則影片內容確實拍攝到足以引起公憤虐貓行為。

橋頭地院審酌當事者（原告）是否涉虐貓行為事實，應屬民眾可向專責機關檢舉，受公評之事。即便鍾男使用「垃圾」一詞較為尖酸、刻薄，但仍是基於對虐貓行為不滿的意見表達及主觀評論，應欠缺侮辱告訴人實質惡意，據此難認主觀上有妨害名譽犯意，判決無罪，全案可上訴。

橋頭地院判決指出，鍾男民國109年11月7日晚間瀏覽DCARD寵物版網站時，發現一篇標題為「又有人虐貓」貼文，他在瀏覽貼文中拋貓至地上影片後，因心生不滿在貼文下留言「垃圾」等，結果遭肉搜的當事者提告公然侮辱罪。

虐貓 寵物 公然侮辱

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