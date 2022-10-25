11.93克拉天然藍寶石不定底價 台北分署下周拍賣
法務部行政執行署台北分署下月1日舉辦123聯合拍賣會，有BMW掀背車、TOYOTA國民休旅「神車」WISH、戒指、股票、手套口罩組等動產進行拍賣，另有11.93克拉的天然藍寶石要拍賣。
台北分署今天表示，據鑑定書所示，天然藍寶石11.93克拉，戒座為金屬材質，銀基底交金鑲座，周邊鑲有碎鑽，鑽戒不定底價，只要有到現場出價者，就有機會買到。
台北分署指出，這次拍賣動產計有汽車2部、藍寶石鑽戒1枚、豐譽聯合工程股份有限公司股票2萬1242股以及陽信商業銀行股票693股。
汽車部分，一部汽車是BMW 218D，2017年出廠，排氣量1995cc，里程數8萬2743公里，另一部汽車是國民休旅「神車」TOYOTA「WISH」，車子2016年出廠，排氣量1987cc，里程數則為23萬3509公里
台北分署指出，此次不動產部分計有78筆土地、2筆建物進行拍賣，分別坐落在台北市文山區、中正區、中山區、大安區、信義區、新北市新店區、坪林區、石碇區及金門縣金寧鄉等地，拍賣底價以新店區新坡段136地號土地的9600萬元為最高，該土地面積772.12平方公尺，現為雜木林，土地上無建物。
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