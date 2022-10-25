高齡交通事故致死數暴漲 新北擬「長者交安動員計畫」

新北長者交通事故死亡數今年比起去年暴漲，多項數據成長破百分百，新北今道安會報研擬接下來三個月「關心年長者交通安全動員計畫」，要協調各局處全力宣導長者交通權益、取締行車安全、鼓勵搭乘大眾運輸服務等，拚降低長者事故死亡數。

新北持續關注道路交通安全，據今道安會報中統計今年1月至8月數據，新北道路交通事故30日內死亡人數，其中長者族群與去年同期比較有大幅成長。高齡者83人，成長35人、72.9％；高齡者機車騎士（含大重機）37人，成長19人、105.6%；高齡者機車騎士自撞7人，成長4人、133.3%；高齡長路段事故47人，成長24人、104.3%，引發與會人士討論。

與會顧問海洋大學河海工程研究所教授蕭再安表示，年長者不開汽機車是最好，畢竟身心狀況都有所變化，目前雖然針對75歲以上高齡者強制性體格檢查、認知功能測驗才能換照，但希望可以鼓勵開放65歲到75歲民眾能自主檢測。

顧問警察大學交通學系副教授程玉傑也說，新北高齡者的交通事故量明顯增加，有些高齡者的道路交通規則的確薄弱，應該多加宣導。顧問海洋大學運輸科學系副教授吳繼虹認為，宣導不能光靠數位教材，另外也希望除市府外，北區監理所也應該一起加入相關宣導工作。

其他顧問還提到，疫情影響下，許多長者不搭大眾運輸，因此提高駕駛事故，應配合換照稽查。另外，顧問前台北縣交通局長林重昌也提到，選舉前的里長們都在忙競選，選完又要謝票，如何調度人力做相關宣導將是考驗，而警察也分身維護選舉治安，交通安全方面人力較為不足。

新北交通局長鍾鳴時表示，看到數據的確有成長，因此正研議「新北市關心長者交通安全動員計畫」，將召集府內各局處全力推動提升長者的交通安全，目前擬定計畫將從今年11月初開始到明年1月底。

屆時將從三層面來執行，交通局、區公所、社會局、民政局、衛生局、教育局動員轄下有關單位以及文宣人員全面關心長者交通權益；警察局、交通局及新聞局透過取締、宣導來全面提升機車行車安全與秩序；交通局及公所動員加強公車服務，並關心長者乘車安全與舒適，以鼓勵長者多搭大眾安全。

鍾鳴時補充，長者交通安全提升刻不容緩，會協調各局處單位全力執行相關措施，至於選舉方面，新北有一半左右里長為同額競選，仍有許多人能協助動員計畫；至於大眾交通，主要還是今年本土疫情影響，相信疫後再加上宣導及服務提升，能吸引更多長者搭乘大眾運輸，以減少交通事故。