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母稱「記錄成長」長期拍攝兒子裸照 觸兒少性剝削罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆一名女子以記錄兒子成長為理由，長期拍攝兒子裸照。市府社會處接獲通報查證屬實，將目前就讀小學的男童安置在寄養家庭並報案。基隆地院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑2年；審酌女子罹患精神疾病，宣告緩刑5年。全案可上訴。

據了解，被害兒童就讀小學後，老師發現他有學習遲緩情形，詢問得知他的媽媽長期拍攝他的裸照記錄成長，可能因此令男童產生困擾，影響學習成效。

市府社會處接獲校方通報，啟動調查屬實，報警偵辦。警方在男童的媽媽電腦中，發現多張男童裸照，依違反兒童少年性剝削防制條例移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定男童媽媽觸法予以起訴。

基隆地院審理時，男童媽媽承認有拍兒子裸照，目的是在記錄兒子的成長變化。法官委由精神科醫師對她進行精神鑑定，結果顯示女子患有強迫症等精神疾病，才會強迫孩子拍攝裸照，當作成長記錄。

法官認為女子強迫孩子拍攝裸照，觸犯兒少性剝削罪，判處有期徒刑2年。審酌女子罹患精神疾病，宣告緩刑5年。

基隆一名女子長期拍攝兒子裸照記錄成長，法院依違反兒少性剝削防制條例判刑2年；審酌女子罹患精神疾病，宣告緩刑5年。記者邱瑞杰／攝影
基隆一名女子長期拍攝兒子裸照記錄成長，法院依違反兒少性剝削防制條例判刑2年；審酌女子罹患精神疾病，宣告緩刑5年。記者邱瑞杰／攝影

裸照 兒子 精神疾病

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