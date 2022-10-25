公墓埋屍 酒店女生子養不大病死 挖無遺體獲判無罪

廖姓女子多年前在酒店上班懷孕生子，男嬰來不及長大，疑似病死遭廖女埋屍台北市富德公墓。2017年百齡國小通報男童未入學報到通報調查，廖女才供出小孩2011年病死後埋入公墓，檢警開挖多次都沒找遺體，廖女遭依遺棄屍體罪嫌起訴。士林地方法院認定，不能僅透過測謊結果論罪，今宣判廖女無罪。

現從事餐飲業的廖女，否認遺棄屍體，她聲稱當初在酒店不幸懷孕生下小孩，但沒有能力照顧，孩子病死，「我認為要入土為安，且我母親靈骨塔在富德公墓，我想母親在那裡應該可以照顧小孩」

全案檢警偵辦廖姓男童失蹤案查達3、4年，原本廖女說謊小孩被生父帶走，後來才坦承埋屍公墓，檢警依廖女指引多次在公墓開挖尋找嬰屍，一度從白天挖到深夜未果，還有多名刑警身體不適，甚至有人高燒住院命危。

2021年底，士林地檢署雖無證據證明他殺，也無證據證明有照顧疏失，但認定廖女用浴巾包裹屍體，帶往富德公墓，用路邊木棍挖掘約70公分、深度約60公分坑洞，再用土壤埋屍。廖女明知小孩遺體若未妥適放置容器，容易被野生動物啃咬滅失，富德公墓地處山坡，目的無明顯分界，廖女也未豎立墓碑、牌位等足以辨識小孩所在標誌，日後無從尋找屍骨，依遺棄屍體罪嫌起訴。

廖女的父親稱，僅在醫院看到孫子，後續多年來都沒有看過孫子，追問女兒孫子近況，女兒只含糊說她會處理。廖女當時的親密友人林女證稱，廖女和小孩曾住在她的住處約1周，廖女當時說無法養大小孩、會送交他人扶養。

法院判決指出，檢警多次帶著廖女重返富德公墓，依照廖女指認開挖埋葬屍體地點，但都沒有查獲屍體。檢方查小孩預防接種紀錄，和健保就醫紀錄，僅在小孩出生數天後打過疫苗，無其他就醫紀錄。檢警透過二次測謊鑑定，「埋屍公墓」無不實反應，以緊張高點法測試廖女男嬰是如何死亡？生理圖譜反應在「是病死的」