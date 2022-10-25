持刀刺殺還放火燒死情敵 南科男一審判無期徒刑

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，去年12月29日等候葉下班返家時，拿刀朝葉背部刺殺6刀後倒臥在地，並放火燒他後，騎車逃逸。 洪說，自己有一個小孩，知道失去孩子，父母會很痛苦，當庭下跪向死者家屬磕頭。台南地院今天下午宣判洪振凱無期徒刑。

檢警調查，案發當天清晨5點16分許，台南市消防局獲報，南科園區環東路迎曦湖旁有火燒車，消防員前往灌救，發現有具焦屍趴臥在機車龍頭，背後有明顯刀痕，通報園區保二總隊深入調查。

這才發現32歲南科作業員洪因交往多年胡姓女同事分手轉與38歲葉交往，心生不滿，去年12月29日凌晨4時44分至新市附近等候葉下班。洪見葉自公司下班返家時，拿出預藏的凶刀朝葉背部刺殺6刀，受傷倒臥在地，並放火焚燒葉後，騎車逃逸。待警據報到場，葉已明顯焦黑死亡。

台南地院合議庭本月11日言詞辯論庭，法官問洪：「你說你沒有殺人的故意，為何刺1刀後，又再刺6刀？」洪說，他只知刺了1刀，因為戴安全帽，不知道到底有沒有刺到他。

葉的母親聞言，當庭大吼「你胡說，你明明就是要讓他死」，當庭痛哭失聲。她說，每個孩子都是父母的心頭肉，要養大一個孩子，要花費多少心思與精神，你還放火燒人，兒子入殮時無法穿衣服，法官大人要替我們作主，要判他死刑，這種人不能讓他出來。葉家屬委任律師說，洪至今仍毫無悔意，推諉卸責，竟想將責任推給無法為自己辯解的死者。

檢方表示，研判洪事先策謀殺害死者，案發前已屢次不法騷擾死者，案發時已準備刀子，有殺人犯意。檢方認為，洪持刀面對赤手空拳的葉，葉負傷掙脫後，應立刻跑走，不可能攻擊洪，反而是洪仍持刀繼續刺殺葉，甚至於洪認為葉可能還沒死，放火燒死人。檢方指出，洪行凶手段凶殘，且犯後無悔意，建議判處死刑。