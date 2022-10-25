台中男師教室指侵女童下體 她笑回：很欣慰 法官討公道
台中市一名補習班男教師，2019年涉嫌在教室內對一名11歲女童親吻、摸胸、甚至以指摸女童外陰部，2次犯行，女童因對男師有好感，沒有拒絕，同學向女班導師反映後，女師關心女童，女童對性懵懂，證稱男師犯行，笑稱「很欣慰、很多次」，全案檢警調查時，男師否認犯行，二審認定男師未用強暴脅迫手段，判刑2年，可上訴。
判決指出，台中市一家補習班數學男教師，涉嫌在2019年12月間，利用班上一名年僅11歲的女童，對性懵懂無知，又對男師有好感，分別在7日、21日，趁女童在教室內輔導教學的機會，與女童單獨相處時，親吻女童嘴唇、隔著內衣撫摸女童胸部，甚至將手伸入女童內褲內，以手指抹摸女童下體外陰部。
女童向多名同學告知此事，同學認為狀況不妥，告知班上女班導師，女師向女童關心時有錄音，女童證稱，男師的確有撫摸、親吻的行為，還稱被男師摸「很欣慰、已經很多次，手指頭都數不清」，女師協助報警。
全案在偵查期間，男師都否認犯行，一審時兩個犯行，被判刑2年，男師不服上訴二審，台中高分院安排測謊，但男師測謊未過後，才坦承犯行，不過不被合議庭認為犯後態度良好，仍駁回上訴，維持一審2年刑度，仍可上訴。
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