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役齡男2次無故未到徵兵檢查 辯近距離接觸確診者發燒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

劉姓男子涉嫌去年、今年間2度徵兵檢查無故未到，辯稱沒有要逃兵役，是身體不舒服發燒，近距離接觸新冠肺炎確診者後，才沒到醫院徵兵檢查。士林地檢署查無劉男有健保就診紀錄，認定劉男涉犯徵兵檢查無故不到罪，依法起訴。

起訴指出，劉男到了役齡應依法接受徵兵檢查，台北市大同區公所去年2月18日掛號寄信通知劉男在去年4月13日到聯合醫院仁愛院區參加役男徵兵檢查，劉男3月底親收未如期到檢。區公所今年4月21日再以掛號信通知劉男，今年6月22日到三軍總醫院松山分院徵兵檢查，信件經家屬簽收轉給劉，劉再度未到檢，區公所無法辦理相關徵兵處理。

劉男供稱，他沒有要逃兵役，是因身體不適才沒去參加徵兵檢查，當天有打電話給區公所體檢承辦人，也有到診所看診；第二次是因為發燒，且有近距離接觸新冠肺炎確診者，再度打電話給區公所說明。

檢方查健保紀錄顯示，劉男在徵兵檢查當天，及前後數日都沒有就醫紀錄。檢方認定，大同區公所合法役男徵兵通知，劉男2次未到指定醫院進行徵兵檢查，涉犯妨害兵役治罪條例意圖避免徵兵處理，徵兵檢查無故不到罪嫌，依法起訴，2次無故未到建請分論併罰。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

新冠肺炎 兵役 發燒

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