役齡男2次無故未到徵兵檢查 辯近距離接觸確診者發燒

劉姓男子涉嫌去年、今年間2度徵兵檢查無故未到，辯稱沒有要逃兵役，是身體不舒服發燒，近距離接觸新冠肺炎確診者後，才沒到醫院徵兵檢查。士林地檢署查無劉男有健保就診紀錄，認定劉男涉犯徵兵檢查無故不到罪，依法起訴。

起訴指出，劉男到了役齡應依法接受徵兵檢查，台北市大同區公所去年2月18日掛號寄信通知劉男在去年4月13日到聯合醫院仁愛院區參加役男徵兵檢查，劉男3月底親收未如期到檢。區公所今年4月21日再以掛號信通知劉男，今年6月22日到三軍總醫院松山分院徵兵檢查，信件經家屬簽收轉給劉，劉再度未到檢，區公所無法辦理相關徵兵處理。

劉男供稱，他沒有要逃兵役，是因身體不適才沒去參加徵兵檢查，當天有打電話給區公所體檢承辦人，也有到診所看診；第二次是因為發燒，且有近距離接觸新冠肺炎確診者，再度打電話給區公所說明。