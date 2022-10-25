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保全公司董娘欠百萬稅費不肯繳 卻為2字刷卡保自由身

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某社區保全公司積欠營業稅、健保費139萬餘元，張姓女負責人卻能實踐「財富自由」，不但買高階蘋果手機給家人當生日禮物，自己也花了數十萬元接髮植牙，對相關單位催繳毫不理會，直到昨天執行署桃園分署向法院聲請管收，才急忙辦理分期，刷卡先繳22萬餘元，避免被關。

執行署桃園分署調查，張女經營的保全公司積欠稅費多年，屢遭國稅局、健保署追討，但她始終不繳，去年6月還找陳姓女子頂替公司負責人，想以人頭卸責，避免相關單位再追討。

但是，執行官發現社區大廈所收管理服務費一旦匯入該保全公司銀行帳戶，馬上就會轉到張女個人帳戶，張女雖用個人帳戶發員工薪水，代扣健保費、所得稅部分卻未如實繳納，反而成了她個人小金庫，不但花了數十萬元植牙，還花數萬元接髮和買蘋果手機幫家人慶生。

執行官還發現，張女為了避免相關單位追討扣押，到案說明時總刻意打扮素雅裝窮，還將小金庫剩餘的22萬餘元匯到母親和弟弟銀行帳戶，因此昨日她到案說明時，隨即將其留置並向法院聲請管收；最後，張女因為害怕被法院管收，承諾分期償還稅費，並刷卡繳清匯給家人的22萬餘元，展現還款誠意，最後才在桃園分署安排下完成分期。

桃園某保全公司積欠百萬元稅費，張姓女負責人（右）裝窮不肯繳，一聽要管收，立刻刷卡先繳22萬餘元保自由身。圖／執行署桃園分署提供
桃園某保全公司積欠百萬元稅費，張姓女負責人（右）裝窮不肯繳，一聽要管收，立刻刷卡先繳22萬餘元保自由身。圖／執行署桃園分署提供
桃園某保全公司積欠百萬元稅費，張姓女負責人（左）裝窮不肯繳，一聽要管收，立刻刷卡先繳22萬餘元保自由身。圖／執行署桃園分署提供
桃園某保全公司積欠百萬元稅費，張姓女負責人（左）裝窮不肯繳，一聽要管收，立刻刷卡先繳22萬餘元保自由身。圖／執行署桃園分署提供

桃園 健保 保全

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