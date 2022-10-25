南投縣選舉進入互告對峙局面 張嘉哲再告對手陣營毀謗

南投選舉進入互告對峙局面，繼南投縣議員候選人曾琮愷按鈴並遞交檢舉函告發林明溱、許淑華、張嘉哲3人涉賄選，南投市長候選人張嘉哲到南投地檢署按鈴申告對手陣營曾琮愷、陳翰立散播選舉謠言耳語，明顯違反選舉罷免法第104條意圖使人不當選及刑法第310條「損害他人名譽的毀謗」的告訴，希望以訟止謗。

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷昨天赴地檢署，告發縣長林明溱用公帑辦多場卸任感恩說明會，發送市價逾300元宣導品，並公開為國民黨縣長候選人許淑華、市長候選人張嘉哲等造勢輔選，宣導品「妙管家1.3公升時尚泡麵碗」，看似用縣府公費辦理的卸任感恩說明會，卻有民眾向他舉報，根本就是藍營的選舉造勢大會。

國民黨南投市長候選人張嘉哲則認為，民進黨選舉期間無限上綱，將候選人家人胡亂牽扯，繪聲繪影，在不願姑息抹黑文化，今天上午與律師搜集完整罪證後，到南投地檢署按鈴申告，依照《公職人員選舉罷免法》第104條，提出「意圖使人不當選」及刑法第310條「損害他人名譽的毀謗」的告訴。

張嘉哲說，這些以訛傳訛「不孝」、歧視性的「睡助理」的耳語，從他被提名後就漫天飛舞、每天不堪其擾，一開始還跟團隊們說：「無中生有的事情，不用太在意」，沒想到越到投票日，完全執政的民進黨為了勝選，連人性都不顧了，素質之低，令人詫異。