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行政訴訟新制明年8月中上路 漸開明甩「敗訴法院」稱號

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

行政訴訟新制明年8月15日上路，分散在22所地方法院行政訴訟庭的事件，改由台北、台中、高雄3所高等行政法院設置的「地方行政訴訟庭」審理。司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，「巡迴法庭」將是首創，也將優化弱勢兒少及身心障礙者近用司法權益、搭配漸進擴大強制律師代理及防杜濫訴制度，行政訴訟審判將更專業。

行政訴訟為「民告官」，過去常被外界戲稱為「敗訴法院」。張國勳指出，我國原告勝訴率約為18%至20%，而日本僅有10%，德國為23%，相較起來並不遜色，行政法院的走向越來越開明、兼顧社會脈動。張舉例，北高行已終結4件異國同性婚，都是原告勝訴確定，被告也都沒上訴而告確定，在行政機關沒有調整前，行政法院仍給公道。

張國勳表示，為建構堅實第一審，將有六項重要的配套。其中第一項就是設置巡迴法庭，保障人民應訴權利；新制施行後，雖改由高等行政法院的地方行政訴訟庭審理，但法官可透過巡迴法庭制度到各地方法院開庭，希望便利性不打折。

其次，原住民或部落的公法上權利、法律關係爭訟的事件，原住民或部落可以就近提起訴訟，與過去要到被告所在地的行政法院（台北高等行政法院）起訴不同，保障原住民訴訟權益。

第三是指有聽覺、聲音及語言障礙的人，經審判長許可後，可以請自己信賴的人陪同一起開庭。

而為了健全紛爭解決機制、早日平息，第四項改革就是擴大行政訴訟和解的範圍，增訂行政訴訟調解制度，節省寶貴的訴訟資源，希望能做到「三贏」。

第五項配套是指經司法院指定的環保、土地爭議的第一審通常訴訟程序、都市計畫審查程序、向最高行政法院提起之事件及再審事件，原則上應委任律師為訴訟代理人。如果沒有錢請律師，可以依據訴訟救助的規定，向行政法院聲請選任律師為訴訟代理人。

末點、也是「濫訴者」要注意的是，基於惡意、不當或是濫用程序目的提起訴訟，而且欠缺合理依據，法院可以駁回起訴，並視個案情節裁處12萬元以下的罰鍰，避免寶貴的司法資源遭浪費。

因距施行不到1年，這也是繼明年1月就將實行的國民法官法後，另一項重大的司改變革，張國勳說各項籌備已如火如荼展開，初步已完成幾項重要子法的研議及修正，其中稅務專業法庭設置、專業法官證明書核發辦法已修正施行，新增的稅務專業法官培訓課程，將於12月中開訓。

為迎來「22所地院行政訴訟事件」，3所高等行政法院正快馬加鞭打造所需空間。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，為建構堅實第一審，行政訴訟新制將有六項重要的配套，其中第一項就是設置巡迴法庭，保障人民應訴權利。記者王宏舜／翻攝
司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，為建構堅實第一審，行政訴訟新制將有六項重要的配套，其中第一項就是設置巡迴法庭，保障人民應訴權利。記者王宏舜／翻攝

司法院 律師 原住民

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