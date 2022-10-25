夫妻冰島玩雪上摩托車暴衝翻車1死1傷 旅行社確定要賠635萬元

詹姓夫妻2013年參加北歐旅行團，在冰島騎雪上摩托車卻失控暴衝摔車，詹不幸身亡、妻子受傷。詹妻認為昂齊旅行社有責任，控告施姓負責人及馬姓領隊業務過失致死罪嫌並求償，施、馬無罪確定，民事部分，最高法院判昂齊應賠償詹妻、兩個女兒共635萬5798元。

詹和妻子2013年7月參加昂齊旅行社「北歐五國15日旅遊團」，出團第6天在冰島騎雪上摩托車欣賞冰河風光，由沒有駕照的詹騎車載妻子，出發不久，車子暴衝並翻轉，詹妻被甩飛，腳掌骨折、全身多處擦挫傷，詹被車輛壓住，送醫不治。

詹妻控訴，旅行社施姓負責人舉辦行前說明會時，沒說明雪上摩托車相關規定，如是否需要駕照，租借雪衣時也未經任何說明就要求簽署個人擔保書，她和丈夫都不會騎車，但領隊卻說很簡單，只要有平衡感就可以，一看就很容易學會，兩人才會誤信其言，發生意外。

詹妻指控，現場沒有教練載不會騎雪上摩托車的人，兩人也沒練習機會，因丈夫會騎腳踏車，決定由丈夫載她，未料騎1、2百公尺就發生意外，事發半小時，馬姓領隊才趕過來。

刑事部分，法院認為詹姓夫妻有簽個人擔保書，應可理解騎雪上摩托車有一定風險，且現場有當地教練、領隊說明注意事項，已盡告知義務；是否領有駕照和事故發生並無必然關係，無證據證明施、馬兩人有過失，兩人無罪確定。

民事部分，一、二審皆判施、馬和旅行社免賠，但最高法院廢棄旅行社部分，發回台灣高等法院更審，施、馬免賠確定；更一審認為詹的確是在騎乘雪上摩托車時，因翻覆而自車上摔下，胸部創傷、右心室破裂致心臟急性衰竭而死亡。

更一審指出，昂齊配合的冰島公司未提供合於安全使用狀態的雪上摩托車，契約履行顯有重大過失，依民法和旅遊契約規定，應就冰島公司的過失負同一責任，與詹是否有雪上摩托車駕駛執照無關。