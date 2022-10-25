冒名寄冥紙、假本票騷擾周玉蔻、馬英九、陳菊等 判有期徒刑10月

前總統馬英九辦公室、民進黨秘書長林錫耀、資深媒體人周玉蔻2022年3月陸續收到裝著冥紙的恐嚇信或本票，檢警查出許姓女子涉案；台北地院審理，依偽造文書等罪判許女有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。可上訴。

68歲的許姓女子原是台北市信義區「金品大廈」社區主委，但與潘姓女住戶長年相處不睦，2021年社區改選主委後，換由陳姓男子當選，許女於是起意冒名、栽贓，並且嫁禍給他人。

台北地檢署指控，2022年1月，許女冒用陳男、潘女的名義簽發4張面額各88萬元的假本票，以騷擾為目的，先後寄給馬英九、周玉蔻、監察院長陳菊、台北市議員張茂楠等人。

2022年3月時，許女再假冒陳男、潘女名義寄發4封恐嚇信給馬英九、林錫耀、台北市議員徐巧芯、許家蓓多人，信封內還附有冥紙還有由「地府銀行」發行的面額500元美鈔。

警方獲報循線調查寄件名義人陳男、潘女到案，懷疑許女才是涉案嫌疑人，搜索許女的住處，查扣相關證物，發現許女正準備將恐嚇信再寄給其他政治人物，偵查將她移送法辦。