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扶植體操遭抹黑 瑞莎兩度告網友不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

已歸化台灣的烏克蘭名模瑞莎，自取得中華民國國籍後，積極投入國內體操界，卻遭一名教練和選手共4人在網路上質疑「真的有付出那麼多？」遭瑞莎控告加重誹謗罪，去年12月遭台北地檢署不起訴。經瑞莎再議，台高檢發回北檢續查，仍二度不起訴，但這次瑞莎未聲請再議，4人獲不起訴確定。

瑞莎原為烏克蘭體操選手，自歸化後與縣市政府合作，在數所國中、小擔任韻律體操教練，甚至自籌經費帶隊出國比賽。去年4月底，知名網路論壇Dcard上出現質疑瑞莎的發文，指稱瑞莎「真的有付出那麼多？」、「撿其他教練的心血」、「人就一走了之讓選手收拾殘局」、「還讓選手自行吸收費用」。

經瑞莎提告，檢警查出上述4人涉案，但北檢認為全案可受公評，屬言論自由範疇，去年12月將4人不起訴。瑞莎不服再議，台高檢署今年2月將全案發回北檢續查，這次北檢再傳喚多名體操隊員與家長作證，認為涉案4人說法雖誇大，但非完全虛構，且瑞莎身為體操界公眾人物，對相關公共事務應可受公評，今年9月二度將4人不起訴。

積極投入國內體操界的瑞莎兩度控告網友不起訴確定。圖／翻攝臉書瑞莎 Larisa
積極投入國內體操界的瑞莎兩度控告網友不起訴確定。圖／翻攝臉書瑞莎 Larisa
瑞莎積極投入韻律體操事業。記者王聰賢攝影／報系資料照
瑞莎積極投入韻律體操事業。記者王聰賢攝影／報系資料照

烏克蘭 言論自由

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