獨／記恨6年！前員工槍擊台中餐廳老闆 一審有罪二審無罪
台中市曹姓男子記恨劉姓前雇主夫妻沒投保，影響權益，記恨6年，去年先到劉家恐嚇，曹再傳訊「拿花生請你們吃」，去年9月間，他持改造手槍前往劉的餐廳，朝劉妻與劉射擊，幸保險沒開才沒鬧人命，一審認定曹涉殺害劉姓夫妻，2個犯行判分判6年、5年2月，二審不認曹有殺劉犯行，撤銷改判無罪，僅認殺劉妻未遂有罪。
曹姓男子涉嫌殺人未遂案，今天上午在台中高分院開庭，合議庭審酌，一審原認定曹涉嫌殺害劉姓夫妻未遂，有2個犯行，分別判處6月、5年2月徒刑，今撤銷原判決，認定曹涉殺劉未遂罪，不構成犯行，撤銷改判無罪，其餘上訴仍認有罪，駁回上訴。
一審原認定曹有殺害劉姓夫妻的犯意與犯行，分別依2個殺人未遂罪，判刑6年、5年2月，持有槍砲部分，判刑5年6月，併科罰金8萬元，有期徒刑應執行10年，其餘恐嚇、傷害等罪，得易科罰金，判刑7月。
判決指出，曹姓男子（55歲）6年前曾受雇於劉姓夫妻的餐廳，不過任職期間，曹不滿劉未投保勞健保，而有勞資糾紛，去年初，先前往劉的住處，恐嚇劉的子女、倒車衝撞住家盆栽，經報警後，曹遭判處拘役55天，後來雙方調解也破局。
曹男不滿調解結果，同年2、3月間，再向一名王姓男子，以14萬元、3萬元的代價，分別購買改造手槍一把、子彈18發，伺機報復，去年8月19日下午，曹以手機傳訊「經濟不能，只能用食物銀行送我的花生請你們，絕對夠你們家吃還有剩」、你可以打死我，相對的我也可以」等語。
去年9月11日上午，曹男持改造槍彈，前往劉的餐廳後，看到劉妻與店員在餐廳櫃台，曹隨即從包包拿出已上膛的改造手槍，朝劉妻的上半身射擊，但幸好曹忘記開啟保險，子彈才沒有順利擊發。
店員見狀趕緊上前搶槍制止，曹為了掙脫，又從包包拿出辣椒水，朝店員頭部不斷攻擊，劉在餐廳後方聽到爭吵聲，到場察看，曹看到劉現身，又拿槍朝劉胸口扣扳機欲射擊，但當時持槍的右手已被店員壓制，才沒得逞，隨後曹被劉與店員壓制後，報警到場，檢方認定全案涉殺人未遂、傷害、恐嚇、槍砲等罪，偵結起訴。
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