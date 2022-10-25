台中業務男第12次酒駕 檢方建議酒癮治療、法院判1年2月

台中何姓業務有高達11次酒駕前科，去年又貪圖方便無照酒駕上路，行經快速道路下太平市區追撞前車，警方酒測時還消極不配合，吹了10次才測出1.16；檢察官建請命他到醫院禁戒治療，法院考量，何雖酒駕前科連連，但應屬僥倖難證明患有酒癮，這次依公共危險罪判他1年2月，可上訴。

檢方起訴指出，何男有11次酒駕、2次妨害公務前科，部分案件至去年2月19日才假釋出監，但仍不知悔改，同年12月4日餐敘喝完啤酒又上路，行經太平區中山路追撞前方1輛小貨車，警方到場對他施以酒測呼氣值高達每公升1.16毫克。

檢方認為，何這次再犯構成累犯，且一再犯酒駕，依公共危險罪起訴建請法院從重量刑；審理時，葉男均坦承不諱，法院認為，葉多次酒駕遭判刑，其小客車駕照2003年就被吊銷沒有重新考領，這次無照酒駕，還一度行駛在台74快速道路，最後於市區釀追撞。

另審理時期間，公訴檢察官於科刑論罪時，主張何男有多次酒駕前科，建請法院審酌是否依刑法第89條規定，諭知何男執行前令入相當處所施以禁戒處分。

法院查，何男過去分別於2000年、2002年、2003年、2005年、2010年、2012年、2014年，及2016年各因酒駕被判刑1次，另於2018年因酒駕被判刑3次，已經有11次酒駕前科，但時間非完全密街，加上酒駕可能因僥倖，未必和酗酒成癮有關，難直接認定何已達酗酒成癮程度。

另何這次犯案時，警方對他酒測，何態度消極不配合，共吹10次才完成，後續還質疑酒測數值，而在警詢時能交代過程，可見他意識清楚，何本身也堅決否認有酒癮，表次因業務工作常需要喝酒應酬。

法院審酌後，認定何男雖心存僥倖、屢屢再犯酒駕，這次依公共危險罪判他1年2月，認為該刑已罪刑相當，足以生儆懲之效，日後則有賴矯正機關執行時對其評估，施以適當矯正措施，因此不另再諭知另入相當處所施以禁戒處分。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康