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瑞芳前偵查隊長遭控貪汙無罪 提國賠付58萬律師費夢碎

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警瑞芳分局偵查隊前隊長林國雄被控挪用、私募義刑顧問費，甚至傳出挪錢支應前分局長林泰裕的檢警合作聯繫餐會，基隆地檢署依侵占、貪汙罪起訴，但基隆地院認為舉證不足判無罪，台灣高等法院前年1月駁回檢方上訴確定。林請求瑞芳分局賠償58萬律師費，一審遭駁，高院今再駁回他上訴確定。

檢方起訴指林國雄2016年10月擔任偵查隊長時，依民防法規定，負責管理義勇刑警中隊，要求每名顧問必須繳交2萬元顧問費供作中隊運作經費，將該筆款項存入呂姓中隊長、黃姓中隊書記共同開立的帳戶中。且依規，款項只能用於分局偵查隊、義刑中隊業務支出。

林國雄先以贈送中隊顧問比賽頭等茶、茶油、罐頭塔等物為由，向中隊請款5萬8100元，向岳母經營的商家購買這些商品後核銷。林又再持1萬1000元的活海鮮餐廳飲宴發票，向中隊核銷；經查，當天偵查隊、義刑中隊均未舉辦參會；林還請款購買11盒要價2萬2000元的海鮮禮盒用於私人公關贈與。檢方認定，林國雄犯罪所得高達9萬4640元，依侵佔、貪汙罪起訴，並請求依法沒收犯罪所得。

林國雄否認不法，駁稱瑞芳義警分隊屬民間社團，經費來源為顧問團補助，不是公款，相關經費請款由瑞芳分局林姓、張姓承辦人向瑞芳義警分隊檢據核銷，未據為已有。

基院審理發現，林國雄購買的罐頭塔是贈給偵查隊的喪家，茶葉供來賓、義警分隊、偵查隊泡茶飲用，茶油贈予瑞芳義警分隊和相關人員，費用都由林國雄先行墊付，再由分局林姓承辦人核銷。至於餐敘，是與汐止分局人員商討毒品案情，海鮮禮盒用來贈送分局專業友人、警政署公關室科長、土城警友會辦事處主任等人，與瑞芳分局行政公關業務相關。

一審認為，林國雄主觀上不具不法所有意圖，客觀上也未施用詐術，高院也維持相同見解，林無罪確定。

林因刑案請律師替自己辯護，花了58萬律師費，2019年間三度向分局申請涉訟輔助，但分局「原件退回」，2020年他第四度遞件，但遭否准；林先後提出申復、行政訴訟，皆遭駁。林認為分局怠於執行職務，影響他權利，依國家賠償法求償58萬。

高院認為，瑞芳分局前3次未處理，雖有怠於執行職務，但他第4次涉訟輔助申請或受理，後來處分否準，還不足以認定分局人員怠職，求償無據。

此外，林國雄另主張在行政訴訟時，分局的答辯害他「敗訴」，高院民事庭則認為林已經請了律師，吞敗與分局本於立場答辯沒有相當因果關係，分局不用賠。

新北市警瑞芳分局偵查隊前隊長林國雄被控挪侵占、貪汙罪，前年1月獲無罪確定，他提國家賠償訴訟，要求分局賠償58萬律師費，台灣高等法院民事庭駁回確定。圖／聯合報系資料照
新北市警瑞芳分局偵查隊前隊長林國雄被控挪侵占、貪汙罪，前年1月獲無罪確定，他提國家賠償訴訟，要求分局賠償58萬律師費，台灣高等法院民事庭駁回確定。圖／聯合報系資料照

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