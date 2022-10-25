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侵占6千萬求輕判！律師界「神鬼女會計」：每次轉帳只扣四、五十萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

律師圈稱為「神鬼女會計」的台北律師公會會計李雪琴，利用處理財侵占6000萬元公款，多次依業務侵占罪起訴、追加起訴；台北地院今天開庭，李女認錯，盼合議庭輕判，公會的辯護人則指李女未見真心悔悟，建議重判。

李雪琴出庭說，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款等，因貸款利息利滾利的關係，才累積成龐大債務，且犯罪所得沒有檢察官所稱的6000萬那麼多，至於究竟侵占了多少「我已經不想算了」。

李雪琴還表示，她利用幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢扣下來，但侵占的總數她不想再去查。

公會委任的律師團說，李雪琴1998年到律師公會上班之後，即用以多報少、存取不存入相關手法犯罪，李女犯罪時選擇不同銀行、不同帳戶，且每次犯案都有不同的說詞，犯後態度絕非真心悔悟。

公會律師團表示，李雪琴犯罪多次，不能數罪併罰，應該每犯一罪論處一罪，且李女返還640萬元加上20萬元的會計鑑識費用，是因自覺將東窗事發才回補，660萬元返還時稱只侵占了一年度，但被查出其他犯行後，李女不再還錢。

公會的律師團說，台北律師公會曾與李雪琴召開3次協調會，但李女拒絕調解，從來不提清償方案，「想獲取輕判後保有巨款」，建議法院對李女從重量刑。

台北地檢署指控，李雪琴利用處理公款的機會，2017年起連續三年每年侵吞約600萬元公款繳納私人保險費、母親看護費用。

檢方查出，李雪琴負責公會金融帳戶調度， 趁年度理監事改選、新任理監事尚不熟悉業務的空檔，以「螞蟻搬磚」侵吞款項，犯罪時間至少3年；2020年公會改選理監事，查帳揭發李女犯行。檢方多次依業務侵占罪起訴她。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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