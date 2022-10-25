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殺妻藏屍塑膠桶 他無期減成12年 「口罩當眼罩」躲鏡頭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子吳睿玹懷疑妻子外遇，暴打妻子至臉部嚴重變形，再摀住口鼻悶死，事後還將人塞進橘色塑膠桶，藏屍16小時才自首。桃園地方法院認為吳手法殘忍、泯滅人性，應予最嚴厲制裁，但不忍2名幼女同時失去雙親，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，因家人求情，台灣高等法院今大減刑期，僅判12年徒刑。

吳在聽完判決、被押回看守所時，看到媒體守候，他「早有準備」，嘴上戴了兩層口罩，一看到鏡頭就將其中一只拉高、蓋住眼睛，對記者提問充耳不聞。

去年11月30日，吳懷疑妻子外遇，趁妻子不注意時偷看她手機，兩人嚴重爭吵，過程中吳赤手攻擊妻子，打到連自己雙手都腫起，最後用手捂住妻子口鼻、讓她窒息死亡。

桃院審理時，吳睿玹否認有殺人意圖，辯稱是妻子要小孩叫別人爸爸，他才用手摀住對方嘴巴，後來見對方用鼻音發聲，才又蓋住鼻子。他說，沒將妻子對折塞進塑膠桶，是將妻子抱進塑膠桶放，怕小孩子回家發現異狀。

吳睿玹還泣訴「我原本有3個寶貝（指妻子和2個女兒），現在剩2個，我想回去看他們，我真的不是故意的」。桃院認為吳雖懷疑妻子有外遇，但妻子始終否認，且外遇非罪大惡極，吳竟出重拳毆打對方致重傷，又用手摀住對方口鼻致死，犯後一再否認意圖殺人，對妻子家屬補償隻字未提，應予最嚴厲制裁，考量吳在衝突中受言語刺激而情緒失控，判無期徒刑。

吳上訴，高院言詞辯論時，胞姊帶著2兒來，姊姊當庭向法官求情，希望法官能給吳一個機會，並說「他會是一個好爸爸」。合議庭評議後，今撤銷原判決，改判吳睿玹12年徒刑。

男子吳睿玹（中）與妻子口角，打昏對方後摀口鼻讓她窒息再塞入水桶，藏屍16小時才報案，台灣高等法院今依殺人罪判他12年徒刑。吳今天戴兩層口罩聽判，在退庭後，他將其中一只口罩拉成「眼罩」，閃避記者拍攝。記者王宏舜／攝影
男子吳睿玹（中）與妻子口角，打昏對方後摀口鼻讓她窒息再塞入水桶，藏屍16小時才報案，台灣高等法院今依殺人罪判他12年徒刑。吳今天戴兩層口罩聽判，在退庭後，他將其中一只口罩拉成「眼罩」，閃避記者拍攝。記者王宏舜／攝影

外遇 殺人 爸爸

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