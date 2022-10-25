工程師談遠距戀愛需靠DIY 情勒高校女拍性愛片判3年8月

葉姓工程師透過交友軟體認識16歲少女，交往上汽旅性交引誘她拍性愛影片，對方擔心外流想婉拒，葉卻稱「愛我就要答應」、「這是情侶間很正常的事」情緒勒索，並以遠距戀愛沒見面可自慰為由，法院認為葉利用少女情竇初開戕害她身心，依2個兒少性剝削判他3年8月，可上訴。

檢警調查，葉男去年6月上網認識少女並交往，8月就約她上汽車旅館發生關係，並以「如果愛我的話就要答應」、「這是情侶間很正常的事」等語，引誘少女同意和他拍攝性愛影片4段。

葉得手後，10月間又和少女視訊時，聲稱如果不同意就要分手，再次讓對方自拍未露臉，但依照葉指示姿勢、動作的自慰影片給他，後來少女認為不妥報警才曝光。

審理時，葉男僅坦承有拍攝性愛影片，但辯稱沒有引誘少女、自己沒有情緒勒索，也未稱「愛我就要拍攝」、「不拍就要分手」等語。

少女證稱，葉男提出拍性愛影片要求時，有說「如果愛他的話就要同意」，自己怕拒絕讓葉難過或做出偏激行為，後來也曾委婉說不想拍，擔心留下影片會有外流風險，但葉一再稱「這是情侶間很正常的事」還不斷情緒勒索，也擔心葉因憂鬱發作行緒不穩。

少女還說，葉男還自稱有情傷、憂鬱，加上遠距戀愛佔有慾強，所以才希望把性交過程拍下來，沒有見面時可以自慰使用，但自己內心是不想拍這些影片也害怕分手。

法院認為，葉多次以「這是男女、情侶之間很正常的事」、「愛他就要答應他」、「不然就要分手」、「這樣拍得很好」等言語勸誘、刺激、慫恿或鼓勵少女對方才答應，堪認構成「引誘」要件。