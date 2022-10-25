貨車倒車衝撞拒盤查 打開車斗...赫見10名非法移工

移民署彰化專勤隊日前聯合彰化警方日前查緝失聯移工，以車輛包抄攔查及突襲一輛小貨車時，遭司機倒車衝撞，幸好執行人員未受傷，打開車斗帆布，發現其中藏了10名失聯移工，再進一步追查，合計當天共緝獲20名移工與2名雇主，其中衝撞執行人員司機被警方依妨害公務現行犯逮捕偵辦，其餘依就業服務法裁處。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊指出，有民眾檢舉彰化縣芳苑鄉某廢棄住宅常有外籍移工占據喧譁，影響安寧，專勤隊先派員勘查，並鎖定1輛經常載運移工出入的藍色貨車。10月14日清晨會同彰化縣芳苑分局員警守候，趁貨車滿載逾期移工出發上工之際，攔車圍捕。

專勤隊表示，在圍捕慌亂中，貨車陳姓台籍司機竟倒車衝撞查察公務車，所幸車上人員全數平安。查緝人員打開貨車車斗帆發現，車內共塞了10人，命他們魚貫下車後，清點人數並確認身分，執行人員另在住處查獲5人。陳姓司機當場由芳苑分局員警以現行犯逮捕，依妨害公務送辦。

專勤隊表示，此次查獲的非法移工分別來自越南、菲律賓及印尼，受雇在芳苑養雞場打工。移民署查緝人員發現，為躲避查察，非法雇主載送失聯移工打工的車輛，從廂型車換到租賓士車掩護，屢次遭查獲後，現在竟換成有帆布遮蔽的貨車以掩人耳目。