桃園今年第1件 復興區長候選人宴請「小黃家族」涉賄起訴

桃園市復興區長候選人楊春樹為求勝選，涉嫌在今年8月席開三桌，宴請復興區計程車從業人員共15人，席間逐一敬酒尋求支持，被人檢舉賄選。桃園地檢署今偵結，依違反選罷法罪嫌起訴。

桃園地檢署表示，全案除了陽春樹，另有吳姓、陳姓2名樁腳涉案，訊後認定吳姓樁腳涉嫌重大，也依違反選罷法起訴，陳姓樁腳則是罪嫌不足不起訴。

復興區為原住民自治區，昨天才完成區長和區代表號次抽籤，區長人選共有5名，分別是1號游正英、2號林秋霖、3號蘇佐璽、4號曾志湘、5號楊春樹。

檢方指出，楊、吳2人為了勝選，先由告吳以LINE通訊軟體傳送訊息給計程車隊「小黃家族」LINE群組，假藉討論復興區觀光發展及解決風景區交通問題名義，邀集復興區計程車從業人員8月6日晚上在復興區某餐廳聚餐，屆時陽春樹再身著競選背心由吳陪同逐桌敬酒拉票。

楊、吳2人坦承不諱，訊後分別以20萬元和10萬元交保；據悉，楊春樹選舉傳爭議並非頭一樁，2018年競選復興第2選區區民代表時，為求順利當選，也曾拜託4名支持者遷戶籍投票。後來，他雖然當選，但桃園地檢署提當選無效之訴，一審被桃園地院判當選無效，上訴二審也被高等法院駁回，全案定讞。

檢方表示，楊、吳2人不思正途，試圖以餐會不正利益誘使選民支持，雖起先否認犯行，複訊時終能坦承，犯後態度尚可，因此也請法院酌減其刑。