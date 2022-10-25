前海軍高官發展共諜網 助陸統戰 同袍夫婦也被拉入伙

大陸對台情治系統透過香港商人謝錫璋，吸收海軍教準部綜合處前處長張培凝當共諜，張前後接觸多名海軍中、高階軍官，成功拉攏海軍司令部計畫處上校組長何忠技及其配偶莊秀雲，一審張培凝被依國家安全法判刑3年10月，何忠技及莊秀雲則因坦承犯行，供出大陸統戰人員，各判10月和3月徒刑。張、何不服判決上訴，高雄高分院今宣判維持原審刑度，何另宣告緩刑4年。

張培凝發展的統戰組織，還一度鎖定總統府前侍衛長、海軍中將副司令申伯之，不但帶著退伍、解除管制的申伯之到大陸旅遊，申回台後還有高官致電問暖，還力邀申伯之擔任福建省平潭經貿交流協會長，不過申並未落入圈套，堅守軍人底線，未遭張培凝等人吸收。

判決指出，這起共諜案關鍵人物謝錫璋（通緝中），1997年就以香港公司名義來台經商，與陸籍人士曾昭峰（通緝中）在台拉攏將領發展組織，潛伏台灣多年，以邀宴、球敘、國外旅遊途徑，結交現役或退役軍官。

張培凝2003年退伍後，與友人合夥從事木材、礦石出口生意，謝錫璋2006年在某餐敘場合與張認識，謝替張介紹廣東省人民政府第六辦公室研究員陳路、柳耀國，幫他找尋礦石、非洲紅檀的中國買主。隔年謝再透過張的人脈，結識何忠技及其配偶莊秀雲。

經多次與中共人員接觸後，張培凝被謝錫璋吸收，張首個目標鎖定海軍陸戰隊政治作戰室韓姓上校（已退役），2008年招待韓全家到韓國旅遊，隔年再邀韓到大陸，由謝出面款待，只是第3次邀韓赴新加坡，韓堅持自付，未被吸收為共諜。

2011年，張培凝找上何忠技，招待何跟莊秀雲赴泰國旅遊，謝錫璋在泰國招待球敘及食宿，並與何及何妻搭上線，最後夫妻倆遭謝錫璋等人吸收，同意陸方所用，協助中共在台接觸中高階將領。

2019年調查局國安站獲報展開追查，謝錫璋當時逃出台灣，張培凝及何忠技夫婦在台被捕。檢調清查，張培凝與何忠技夫婦，被吸收為共諜後，在台接觸9名海軍將領，官階從少校到中將都有。

張培凝落網後否認協助中共發展組織，辯稱他們只是單純出遊，他也不知道謝錫璋底細及廣東省海外聯絡辦公室的性質，出遊他並未收取謝錫璋的錢。

法官勘驗檢調監聽譯文，發現張培凝曾向何忠技稱「我們的孩子將來只有往大陸發展，台灣已經沒有發展空間」、「我們要趕快幫我的孩子打個路子出來」，加上他在調查局詢問時，坦承接觸大陸官員具軍方背景。

高雄地院合議庭綜合相關事證，認定張在台發展組織，依國家安全法判刑3年10月。至於何忠技夫婦則坦承犯行，於審判中也自白犯罪，並提供大陸統戰人員名單，法官認為何忠技夫婦未成功替大陸在台灣發展組織，輕判何忠技10月徒刑、莊秀雲3月徒刑。