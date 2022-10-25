立委吳秉叡去年被指「害台灣人無疫苗可打」 提告又撤告

許姓男子在LINE群組散布民進黨立法委員吳秉叡害台灣人民無疫苗可打，是「全民公敵」，吳提告誹謗，許被檢察官起訴；法院審理，吳撤回告訴，台北地院日前依法判決本件公訴不受理。可上訴。

檢察官指控，56歲的彰化籍許姓男子於2021年7月16日上午9時13分，以網路通訊軟體LINE的暱稱公然在有178人的LINE群組轉載疫情。

許貼文稱「吳秉叡全民公敵，台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重，幹他」、「只抽5億是怎麼樣」等。

與吳秉叡同黨的立委陳素月發現後，將貼文轉知吳秉叡，吳向刑事局報案，許坦承未查證就在LINE轉載貼文，檢方認為許犯加重誹謗、公然侮辱罪，將許提起公訴。