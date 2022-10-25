長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機來台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體，女子向空服員求救，機組人員依法通報，他下機旋被捕。肯尼斯2020年被依強制性交罪判4年徒刑，刑後驅逐出境定讞。因他本月13日獲假釋，台灣高等檢察署聲請假釋中應付保護管束，高院裁准。

受害女子當時是要來台灣轉機到日本賺錢，因機票費用超過5萬元，事後沒再來台作證。航空器為國土延伸，長榮航空班機後來又降落桃園國際機場，中華民國有管轄權。

肯尼斯2019年8月12日凌晨搭乘長榮航空BR03班機由西雅圖飛桃園，他見鄰座的女子單獨搭機，不顧對方拒絕，強行伸手摸她身軀、搓揉胸部，還撕破女子的內褲用手指性侵。被害人表示，肯尼斯坐在她左邊靠走道的位置，她座位則在中間，起飛後她入睡，2、3個小時後驚覺遭觸摸左臂、左腿，她一開始還以為對方是「不小心的」，將他撥開後竟變本加厲。

被害人說，機上關燈的7小時期間，她不斷遭騷擾，肯尼斯用雙手撐開她內褲，再用單手觸碰陰部、插入。她說，因為太過害怕，沒有想到可以直接站起來離開，直到燈亮了，有人去上廁所，她才趁隙向空服員求救。航警局獲報，在飛機降落後立即將肯尼斯逮送桃園地檢署偵辦。

肯尼斯否認強制性交，他指女方沒有任何拒絕的動作，也沒有馬上反應求助。肯尼斯說，女方沒有把腳合起來或是大喊，否則他怎麼能把手指放進去？但空服員證稱，當時發現被害人站在中間廚房的位置，上前關心後她就開始哭，抖著說「everywhere」，描述被摸透。

一審認為肯尼斯為了私慾而不尊重女性性自主權，讓對方身心嚴重受創，考慮他大學畢業的智識程度、「家境貧寒」，判他4年徒刑，並認為不應居留我國境。二審時，肯尼斯承認「做錯了」，但仍認為沒有違反女方意願，還覺得女方「也很享受」，得知二審沒減刑時，在還押看守所時表示「這不公平」。