丈夫偷腥車震小三 遭抓包竟瞎掰呻吟聲是「在吃麵」

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聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄林姓女子發現結婚20多年的洪姓丈夫外遇，竟與小三在自家貨車內車震，恩愛過程聲音遭行車記錄器錄下，憤而提告小三及丈夫連帶賠償60萬；丈夫則辯，雙方是在車內吃麵，但法官勘驗對話內容，卻提及「破皮了」等不尋常對話，且無法解釋吃東西為何會有一個人破皮，判洪應賠償10萬。

判決指出，林女與洪男原為夫妻關係，兩人自結婚逾20年，卻發現洪與李女搞外遇，並在自家貨車行車紀錄器發現兩人，去年8月23日下午4時許在車上共處達半小時，過程中有接吻、呻吟及親密等不尋常親密男女之情。

林女認為，丈夫與李女已逾越一般男女交往分際，且侵害配偶權，使她精神痛苦萬分，向李女及丈夫連帶求償60萬元慰撫金。

但洪男抗辯，當時兩人是在車上吃麵、聊天，錄影只能聽到聲音，都是吃麵、滷蛋、芭樂等發出的聲音，並非親吻聲否認不當交往；李女則說，不知洪感情狀況，也不清楚對方的婚姻，更無親密交往行為，盼法院駁回原告之訴。

法官勘驗影像對話，當時雙方提及「親到嘴唇都紅了」、「不想放你走」、「嗯嘛」、女方還說「破皮了」、男則回說「是我咬的嗎?」、更提及「這是吸到有點皮薄了」認此與常情不符，且無法解釋吃東西為何會有一個人破皮。

因此，地院審理後，依據洪男收入情況、社經地位及雙方互動、婚姻狀況，認洪應賠償林姓妻子10萬元。

另洪男與李女雙方有借貸關係，也曾聊過雙方家庭狀況，2人認識十多年，平時有來往，不可能不知洪有配偶，但考量已婚男隱瞞已婚事實並非罕見，且雙方互動過程中，有意隱瞞，李也未必能夠得知已婚事實，無法排除所辯的可能性，判她免罰。

橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影

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