5年多前性侵韓國女觀光客消息傳韓 計程車司機獲假釋

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

3名南韓女子2017年來台旅遊，遭包車的計程車司機詹侑儒下藥、性侵，台灣高等法院依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會以藥劑犯強制性交罪，判詹7年4月徒刑，最高法院2018年4月駁回上訴定讞。台灣高等檢察署聲請付保護管束，高院裁定詹假釋中付保護管束。

發生在5年多前的3名南韓女子遭下藥性侵事件，震驚全台，南韓媒體報導南韓外交部召見我駐韓代表處官員，表達嚴正抗議。當年3名韓女1月11日來台，透過旅遊網站向詹（44歲）包計程車；隔天傍晚從九份上計程車時，詹給他們3人瓶裝飲料，其中1人喝了1口覺得很苦沒繼續喝，另兩人將飲料全喝下。

車到達士林夜市時，2名女子陷入昏睡，唯一清醒的韓國女子獨自下車逛夜市，詹趁機將車開到北投偏僻處，以手指性侵其中1名女子。3名被害人返回旅館後昏睡，甦醒後懷疑喝了有問題的飲料，13日到超商買了相同口味的優酪乳，卻發現「味道根本不一樣」，便請朋友在韓國旅遊網站上貼文求援。

詹落網時僅承認「下藥後摸1名女子胸部和下體」，但刑事局鑑定報告直指被害人的內褲底有精液跡體，精液跡體混有兩人DNA，而被害人外陰部梳取物也檢出詹的DNA。另外，3名女子體內均驗出三級毒品氟硝西泮和四級毒品佐沛眠，詹說，藥物是他看醫生時領取的。

當時剛結婚3個月就被捕的詹侑儒，到案後表示懊悔，懇求檢察官「我要照顧家人，不要押我。」辯稱因不滿3名女子「在車上的行為」才下藥。士林地檢署認為此案影響我國治安、觀光形象，求刑15年。

高院調查，詹侑儒2018年5月4日入監服刑，台北監獄治療評估會議認定治療已具成效，且鑑定、評估其再犯危險有顯至降低，今年10月13日經法務部矯正署核准假釋。高檢署聲請詹假釋中付保護管束，高院審核後，認應准許。

計程車司機詹侑儒性侵韓國女觀光客，遭判刑7年4月徒刑定讞。台北監獄治療評估會議認定治療已具成效，且鑑定、評估其再犯危險有顯至降低，今年10月13日矯正署核准假釋。高檢署聲請詹假釋中付保護管束，高院審核後，認應准許。資料照片。記者王宏舜／攝影
計程車司機詹侑儒性侵韓國女觀光客，遭判刑7年4月徒刑定讞。台北監獄治療評估會議認定治療已具成效，且鑑定、評估其再犯危險有顯至降低，今年10月13日矯正署核准假釋。高檢署聲請詹假釋中付保護管束，高院審核後，認應准許。資料照片。記者王宏舜／攝影

南韓 計程車

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